Contribuinte deve prestar atenção durante o preenchimento da declaração do imposto de Renda - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Contribuinte deve prestar atenção durante o preenchimento da declaração do imposto de RendaMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 23/05/2026 05:00 | Atualizado 23/05/2026 08:32

Falatndo menos de uma semana para o fim do prazo do Imposto de Renda (IRPF), contribuintes que ainda não entregaram a declaração devem redobrar a atenção quanto ao prazo, que termina na sexta-feira, 29. Confira o passo a passo para prestar contas ao Leão sem cometer erros que levem a declaração a cair na malha fina da Receita Federal.

1. Comece pelos informes de rendimentos



O ideal é iniciar o preenchimento pelos informes obrigatórios, como salários, aposentadoria, bancos e investimentos. Esses dados são os que mais passam por cruzamento com a Receita Federal, e eventuais inconsistências podem gerar problemas logo na base da declaração. Por isso, especialistas recomendam deixar o lançamento de despesas dedutíveis para depois.



2. Use a declaração pré-preenchida com cautela



A funcionalidade pode agilizar bastante o processo, mas não deve ser utilizada sem revisão. Nem todas as informações vêm completas ou corretas, e é fundamental conferir dados de rendimentos, instituições financeiras e planos de saúde antes de enviar a declaração.



3. Não omita rendimentos, mesmo os informais



Valores recebidos por meio de freelas, PIX, aluguéis ou outras fontes também devem ser declarados.



4. Redobre a atenção ao incluir dependentes



A inclusão de dependentes pode aumentar a restituição, mas exige cuidado. É necessário garantir que a mesma pessoa não esteja sendo declarada por mais de um contribuinte e que todos os rendimentos do dependente sejam informados corretamente. Falhas nesse ponto são frequentes na reta final.



5. Evite estimar valores para ganhar tempo



Na pressa, alguns contribuintes acabam “chutando” valores de despesas médicas ou educacionais. A prática não é recomendada, já que a Receita pode exigir comprovação.



6. Envie a declaração dentro do prazo, mesmo que incompleta



Caso ainda falte algum documento, uma alternativa é enviar a declaração com as informações disponíveis e, posteriormente, fazer uma retificação. Essa estratégia ajuda a evitar a multa por atraso, que pode ser mais prejudicial do que ajustes feitos depois.



7. Faça a revisão final antes de enviar



Se ainda faltar algum documento, uma alternativa é enviar a declaração com as informações disponíveis e, depois, fazer uma retificação. No entanto, essa não é a situação ideal, o mais recomendável é reunir todos os dados antes do envio. Ainda assim, a estratégia pode ser útil para evitar a multa por atraso, que pode ser mais prejudicial do que ajustes posteriores.



Mesmo com o prazo apertado, é importante revisar pontos-chave como valores de rendimentos, dados bancários e inclusão de dependentes. Essa checagem rápida pode evitar erros simples que levam à malha fina.





