Dia dos Namorados é uma das mais importantes para o varejo no primeiro semestre - Arte

Dia dos Namorados é uma das mais importantes para o varejo no primeiro semestreArte

Publicado 07/06/2026 05:00

Rio - O Dia dos Namorados é uma das datas mais aguardadas pelo comércio brasileiro, com previsão de movimentar R$ 22 bilhões no varejo e nos serviços neste ano. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, aproximadamente 93 milhões de brasileiros devem ir às compras. No comércio carioca, o aumento é estimado em 2%. O DIA preparou uma lista de opções para todos os bolsos e ouviu especialistas para reunir as melhores dicas para economizar.

No cenário nacional, o tíquete médio para a escolha do presente será de R$ 238 por pessoa. A grande maioria dos entrevistados pretende agraciar o cônjuge (58%) ou o namorado (34%), sendo que 61% vão adquirir um único item. O produto mais cobiçado é a roupa (38%), seguida de perfume e cosméticos (34%), calçados (20%) e chocolate (18%).

Juliana Marques, de 27 anos, completa 10 anos de relacionamento neste ano e diz que “busca algo especial”.

Juliana Marques, 27 anos, assistente de comunicação Arquivo pessoal

“Já comecei a sondar o que ele está precisando ou o que tem vontade de ganhar neste momento. Gosto de escolher um presente que tenha significado e que mostre o quanto presto atenção nos gostos e desejos dele”, afirma a assistente de comunicação.

Na hora de ir às compras, Juliana compartilha que opta pelo e-commerce como uma estratégia para economizar.

“O jeito que eu encontrei para economizar tempo e dinheiro é comprar pela internet. Já fiz essa comparação em outras ocasiões festivas e vi que vale muito mais a pena adquirir pelos sites do que em lojas físicas.”

Segundo ela, “a data representa o amor, a parceria, a troca e carinho”. “A felicidade de poder estar ao lado da pessoa que ama. A troca de presentes é só um dos vários momentos marcantes dessa data, a demonstração de afeto e zelo. Eu, particularmente, amo ainda mais dar do que receber, amo ver o olhar de alegria de quem amo”, diz.

Filipe Martins, especialista em economia e docente dos cursos de gestão do Centro Universitário Cesuca, dá dicas de como economizar na hora de ir às compras.

Filipe Martins, especialista em economia e docente dos cursos de gestão do Centro Universitário Cesuca Arquivo pessoal

"A principal estratégia é se planejar e evitar deixar as compras para os últimos dias antes do Dia dos Namorados, pois a tendência é encontrar menos variedades e opções de presentes e preços mais elevados. Além disso, é importante realizar pesquisas de preços em diferentes lojas, tanto físicas quanto on-line, pois assim é possível identificar possíveis variações de preços para o mesmo produto", frisa.

"Também é importante definir um orçamento antes de começar a procurar o presente, pois assim você consegue inibir possíveis compras por impulso e comprometer seu orçamento. Uma alternativa é aproveitar cupons de desconto, programas de cashback e campanhas promocionais oferecidas por instituições financeiras e marketplaces nessa época", acrescenta.

Dicas de presentes e descontos

Entre os itens preferidos para presentear, as roupas estão em destaque. Com diversos modelos e valores, elas estão entre as opções mais procuradas. A Amazon oferece vestuário para todas as idades e com preços abaixo de R$ 50.

Batom SuperStay Matte, de R$ 99,69 por R$ 63,20 teste

Garrafa térmica da Stanley, de 591 ml, está de R$ 259 por R$ 149 Divulgação

Para o casal que busca fazer exercícios sem sair de casa, a bicicleta ergométrica portátil, por R$ 139,90, pode ser uma boa opção Divulgação

Cachorro com coração por R$ 49,99 Divulgação

Kit de body splash da Giovanna Baby por R$ 49,99 Divulgação

Aparador de pelos da Mondial, que está com desconto de R$ 149,99 por R$ 119,90 Divulgação

Livro Rainha Charlotte, ambientado no universo de Bridgerton, custa R$ 24 Divulgação

Loção desodorante hidratante Cuide-se Bem Boa Noite, de 400 ml, por R$ 59,90 Divulgação

Body spray desodorante, de 100 ml, por R$ 49,90 Divulgação

Lata em formato de coração, com bombons de doce de leite e brigadeiro, sai por R$ 36,99 Divulgação

Bolsa Box Color Block Vermelha teve o preço reduzido de R$ 249,90 para R$ 99,90 Divulgação

Bolsa porta celular Matelassê Corações passou de R$ 149,90 para apenas R$ 49,90 Divulgação

Banderas The Icon Splendid Perfume Feminino Eau de Parfum traz um super desconto de R$ 52 Divulgação

Blue Seduction For Men Banderas Perfume passou de R$ 189,00 para R$ 142,59 no PIX Divulgação

Para quem prefere fazer compras em lojas físicas, a Tele Rio reúne uma série de ofertas. A caixa de som portátil da JBL está por R$ 2.499,90. A Smart TV 4K de 65 polegadas da Semp sai por R$ 3.199,90, em 15x sem juros de R$ 213,32. Já o smartphone 5G da Motorola, com 256 GB de armazenamento, custa R$ 1.099,90, em 11x sem juros de R$ 99,99. A cervejeira com torre de chopp da Electrolux, na cor preta e com capacidade para 100 litros, está por R$ 2.899,90, em 15x sem juros de R$ 193,33.

Perspectivas para o comércio carioca

Os comerciantes da cidade do Rio de Janeiro estão animados com a chegada do Dia dos Namorados e estimam alta de 2,0% nas vendas em relação ao ano passado, segundo uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL Rio) em parceria com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio).

A data é uma das mais importantes para o setor neste primeiro semestre. O levantamento, que ouviu 250 lojistas entre os dias 20 e 26 de maio, aponta que os comerciantes acreditam que os presentes mais procurados serão os artigos de uso pessoal, de beleza e acessórios, como roupas para frio, agasalhos, artigos esportivos, calçados, tênis e sandálias, bolsas, lingerie, perfumes, joias, bijuterias, carteiras e flores.

A pesquisa também mostrou que os lojistas estimam o preço médio dos presentes por pessoa na faixa entre R$ 150 e R$ 200, pouco acima do ano passado por causa da inflação. Além disso, os comerciantes preveem que o cartão de débito e o Pix serão os meios de pagamento mais utilizados (63%), seguidos pelo cartão de crédito (27%), além de dinheiro e crediário.

As expectativas de vendas são de crescimento em todas as regiões da cidade: 2% a mais nas lojas das zonas Sudoeste e Sul e 2,5% no Centro, Norte e Oeste.

A supervisora de clientes em uma rede de lojas de artigos esportivos, Laura Ferreira, diz que o varejo está otimista.

Laura Ferreira, supervisora de clientes em uma rede de lojas de artigos esportivos Arquivo pessoal

“As expectativas são altas, principalmente durante os primeiros dias do mês, que é quando o pessoal recebe, e vem à loja para comprar os presentes”, explica. “Para este ano estamos mais otimistas, porque é mais uma data comemorativa, e isso gera aumento das vendas dos nossos produtos. E, em datas comemorativas como esta, Dia das Mães, Dia dos Pais e outros, o movimento cresce, pois tem muitos casais que praticam esportes juntos, e querem presentear um ao outro”, explica

Bento Meirelles, especialista em varejo e CEO da Minimal Club, marca de moda, afirma que espera um desempenho melhor do que o do último ano.

Bento Meirelles, especialista em varejo e CEO da Minimal Club, marca de moda Arquivo pessoal

“O consumidor está mais cauteloso com o orçamento, mas a intenção de presentear cresceu e quem entra em uma loja física em busca de um presente especial já tomou uma decisão emocional. O desafio é estar à altura desse momento: vitrine atrativa, atendimento qualificado e produtos que justifiquem a escolha”, destaca.



Já Christina Santiago, head de marketing da Morana, marca de acessórios, frisa que a data é uma “uma oportunidade importante”.

Christina Santiago, head de Marketing da Morana Arquivo pessoal

“Cada vez mais, os consumidores buscam combinar experiências com gestos que materializam esse momento especial”, avalia.

“Nesse contexto, acessórios com bom custo-benefício ganham relevância, pois permitem complementar a celebração com um presente carregado de significado. É uma forma de transformar a lembrança da data em algo que pode acompanhar a pessoa no dia a dia, prolongando a conexão emocional criada naquele momento. Por isso, acreditamos que o mercado deve apresentar um desempenho positivo, impulsionado pela busca por presentes que simbolizem afeto e conexão.”