Rio - O Dia dos Namorados é uma das datas mais aguardadas pelo comércio brasileiro, com previsão de movimentar R$ 22 bilhões no varejo e nos serviços neste ano. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, aproximadamente 93 milhões de brasileiros devem ir às compras. No comércio carioca, o aumento é estimado em 2%. O DIA preparou uma lista de opções para todos os bolsos e ouviu especialistas para reunir as melhores dicas para economizar.
No cenário nacional, o tíquete médio para a escolha do presente será de R$ 238 por pessoa. A grande maioria dos entrevistados pretende agraciar o cônjuge (58%) ou o namorado (34%), sendo que 61% vão adquirir um único item. O produto mais cobiçado é a roupa (38%), seguida de perfume e cosméticos (34%), calçados (20%) e chocolate (18%).
Juliana Marques, de 27 anos, completa 10 anos de relacionamento neste ano e diz que “busca algo especial”.
“Já comecei a sondar o que ele está precisando ou o que tem vontade de ganhar neste momento. Gosto de escolher um presente que tenha significado e que mostre o quanto presto atenção nos gostos e desejos dele”, afirma a assistente de comunicação.
Na hora de ir às compras, Juliana compartilha que opta pelo e-commerce como uma estratégia para economizar.
“O jeito que eu encontrei para economizar tempo e dinheiro é comprar pela internet. Já fiz essa comparação em outras ocasiões festivas e vi que vale muito mais a pena adquirir pelos sites do que em lojas físicas.”
Segundo ela, “a data representa o amor, a parceria, a troca e carinho”. “A felicidade de poder estar ao lado da pessoa que ama. A troca de presentes é só um dos vários momentos marcantes dessa data, a demonstração de afeto e zelo. Eu, particularmente, amo ainda mais dar do que receber, amo ver o olhar de alegria de quem amo”, diz.
Filipe Martins, especialista em economia e docente dos cursos de gestão do Centro Universitário Cesuca, dá dicas de como economizar na hora de ir às compras.
"A principal estratégia é se planejar e evitar deixar as compras para os últimos dias antes do Dia dos Namorados, pois a tendência é encontrar menos variedades e opções de presentes e preços mais elevados. Além disso, é importante realizar pesquisas de preços em diferentes lojas, tanto físicas quanto on-line, pois assim é possível identificar possíveis variações de preços para o mesmo produto", frisa.
"Também é importante definir um orçamento antes de começar a procurar o presente, pois assim você consegue inibir possíveis compras por impulso e comprometer seu orçamento. Uma alternativa é aproveitar cupons de desconto, programas de cashback e campanhas promocionais oferecidas por instituições financeiras e marketplaces nessa época", acrescenta.
Dicas de presentes e descontos
Entre os itens preferidos para presentear, as roupas estão em destaque. Com diversos modelos e valores, elas estão entre as opções mais procuradas. A Amazon oferece vestuário para todas as idades e com preços abaixo de R$ 50.
Para quem prefere fazer compras em lojas físicas, a Tele Rio reúne uma série de ofertas. A caixa de som portátil da JBL está por R$ 2.499,90. A Smart TV 4K de 65 polegadas da Semp sai por R$ 3.199,90, em 15x sem juros de R$ 213,32. Já o smartphone 5G da Motorola, com 256 GB de armazenamento, custa R$ 1.099,90, em 11x sem juros de R$ 99,99. A cervejeira com torre de chopp da Electrolux, na cor preta e com capacidade para 100 litros, está por R$ 2.899,90, em 15x sem juros de R$ 193,33.
Perspectivas para o comércio carioca
Os comerciantes da cidade do Rio de Janeiro estão animados com a chegada do Dia dos Namorados e estimam alta de 2,0% nas vendas em relação ao ano passado, segundo uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL Rio) em parceria com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio).
A data é uma das mais importantes para o setor neste primeiro semestre. O levantamento, que ouviu 250 lojistas entre os dias 20 e 26 de maio, aponta que os comerciantes acreditam que os presentes mais procurados serão os artigos de uso pessoal, de beleza e acessórios, como roupas para frio, agasalhos, artigos esportivos, calçados, tênis e sandálias, bolsas, lingerie, perfumes, joias, bijuterias, carteiras e flores.
A pesquisa também mostrou que os lojistas estimam o preço médio dos presentes por pessoa na faixa entre R$ 150 e R$ 200, pouco acima do ano passado por causa da inflação. Além disso, os comerciantes preveem que o cartão de débito e o Pix serão os meios de pagamento mais utilizados (63%), seguidos pelo cartão de crédito (27%), além de dinheiro e crediário.
As expectativas de vendas são de crescimento em todas as regiões da cidade: 2% a mais nas lojas das zonas Sudoeste e Sul e 2,5% no Centro, Norte e Oeste.
A supervisora de clientes em uma rede de lojas de artigos esportivos, Laura Ferreira, diz que o varejo está otimista.
“As expectativas são altas, principalmente durante os primeiros dias do mês, que é quando o pessoal recebe, e vem à loja para comprar os presentes”, explica. “Para este ano estamos mais otimistas, porque é mais uma data comemorativa, e isso gera aumento das vendas dos nossos produtos. E, em datas comemorativas como esta, Dia das Mães, Dia dos Pais e outros, o movimento cresce, pois tem muitos casais que praticam esportes juntos, e querem presentear um ao outro”, explica
Bento Meirelles, especialista em varejo e CEO da Minimal Club, marca de moda, afirma que espera um desempenho melhor do que o do último ano.
“O consumidor está mais cauteloso com o orçamento, mas a intenção de presentear cresceu e quem entra em uma loja física em busca de um presente especial já tomou uma decisão emocional. O desafio é estar à altura desse momento: vitrine atrativa, atendimento qualificado e produtos que justifiquem a escolha”, destaca.
Já Christina Santiago, head de marketing da Morana, marca de acessórios, frisa que a data é uma “uma oportunidade importante”.
“Cada vez mais, os consumidores buscam combinar experiências com gestos que materializam esse momento especial”, avalia.
“Nesse contexto, acessórios com bom custo-benefício ganham relevância, pois permitem complementar a celebração com um presente carregado de significado. É uma forma de transformar a lembrança da data em algo que pode acompanhar a pessoa no dia a dia, prolongando a conexão emocional criada naquele momento. Por isso, acreditamos que o mercado deve apresentar um desempenho positivo, impulsionado pela busca por presentes que simbolizem afeto e conexão.”
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