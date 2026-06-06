Declaração é obrigatória para todos os servidores estaduais da ativa - Rogerio Santana / Governo do Estado do Rio de Janeiro

Declaração é obrigatória para todos os servidores estaduais da ativaRogerio Santana / Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 06/06/2026 11:33

Os servidores ativos do estado do Rio têm até o dia 28 de junho para a entrega da declaração de bens e valores ao Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Poder Executivo Estadual (Sispatri). O procedimento é obrigatório e realizado pelo endereço www.rj.gov.br/sispatri. Até o momento, só 42,9% das declarações foram entregues, de acordo com a Controladoria Geral do Estado.



Os dados que compõem a declaração seguem as mesmas regras divulgadas pela Receita Federal do Brasil. As informações são obrigatoriamente importadas (arquivo.DEC) da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, entregue anualmente à RFB.



Quem deve fazer

Todos os vínculos ativos dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica, fundacional, empresas públicas, incluindo as entidades de personalidade jurídica de direito privado controladas pelo Poder Público. Funcionários comissionados também devem fazer a declaração.



Sanções

Aqueles que deixarem de fazer a declaração no prazo passarão à situação de irregular no sistema e deverão ser submetidos a procedimentos correcionais instaurados pelas Unidades de Corregedorias Setoriais - UCS de seus órgãos. Esse grupo ficará sujeito a sanções administrativas, como advertência, suspensão ou, em último caso, demissão, por descumprimento de dever funcional.



Dúvidas podem ser esclarecidas no setor de Recursos Humanos de cada órgão.