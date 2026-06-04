Plínio Valério é relator da PEC que garante autonomia orçamentária e financeira ao Banco CentralRedes sociais / Reprodução
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