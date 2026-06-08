Motociclista saberá se foi habilitado para acessar a linha de crédito cinco dias após se inscrever na plataforma do governo - Rovena Rosa/Agência Brasil

Motociclista saberá se foi habilitado para acessar a linha de crédito cinco dias após se inscrever na plataforma do governo Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 08/06/2026 12:52





A medida foi anunciada pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, na semana passada, durante reunião ministerial comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, Lula lembrou que todas as entregas do governo federal devem ocorrer até 3 de julho, em razão do calendário eleitoral.



“Seguimos atuando para sustentar o crescimento e estimular o investimento produtivo.”



Miriam fez balanço do programa



No primeiro dia de operações, R$ 3,2 bilhões em crédito foram contratados pelo Move Brasil, dos R$ 21,2 bilhões colocados à disposição pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por operar os recursos. No caso do Movo Máquinas Agrícolas, R$ 10 bilhões estão à disposição para micro e pequenos empreendedores turísticos.



Move Aplicativos O governo federal lançará uma nova linha de crédito para que motociclistas de aplicativos possam financiar motos novas. A Move Motos seguirá a lógica do Move Aplicativos , lançada no mês passado para ajudar motoristas de aplicativos e taxistas a financiarem veículos.A medida foi anunciada pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, na semana passada, durante reunião ministerial comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, Lula lembrou que todas as entregas do governo federal devem ocorrer até 3 de julho, em razão do calendário eleitoral.“Seguimos atuando para sustentar o crescimento e estimular o investimento produtivo.”Miriam fez balanço do programa Move Brasil , que também foi ampliado recentemente e visa à renovação da frota de caminhões, ônibus e implementos rodoviários.No primeiro dia de operações, R$ 3,2 bilhões em crédito foram contratados pelo Move Brasil, dos R$ 21,2 bilhões colocados à disposição pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por operar os recursos. No caso do Movo Máquinas Agrícolas, R$ 10 bilhões estão à disposição para micro e pequenos empreendedores turísticos.