Mercado de trabalho aquecido com diminuição da taxa de desemprego explica o aumento de vendas no feriado - Arte

Mercado de trabalho aquecido com diminuição da taxa de desemprego explica o aumento de vendas no feriadoArte

Publicado 08/06/2026 14:52

O varejo brasileiro deve movimentar R$ 2,84 bilhões em vendas para o Dia dos Namorados deste ano, celebrado em 12 de junho, calculou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Se confirmado, o resultado será 2,5% maior que o do ano passado, já descontada a inflação do período.

Segundo a entidade, o mercado de trabalho aquecido, com redução na taxa de desemprego e avanço na renda, é "o motor que sustenta as vendas".

"É esse dinheiro novo na mão da população que está causando a alta do consumo em um cenário de aperto monetário. Essa força dos salários é fundamental para compensar o cenário severo do crédito", explicou a CNC, em nota.

O segmento de vestuário, calçados e acessórios mantém a liderança no faturamento, concentrando R$ 1,116 bilhão do total estimado, porém, deve registrar retração de 1,4% nas vendas em relação a 2025. São esperados aumentos ante o ano passado no volume vendido pelas lojas de farmácias, perfumarias e cosméticos (alta de 8,2%, com movimentação de R$ 875 milhões) e pelas lojas de artigos de uso pessoal e doméstico, impulsionadas por eletroeletrônicos (aumento de 4,3%, somando R$ 346 milhões)

O avanço nas vendas é esperado a despeito do aumento de preços verificados nos principais presentes. A cesta típica de bens e serviços mais consumidos na data teve uma alta média de 5,8% em relação a 2025.

As elevações de preços mais expressivas em um ano foram registradas nos itens chocolates (+22,7%) e joias e bijuterias (+20%).

"Dessa vez, a explicação para esses saltos vai além da sazonalidade e reflete crises estruturais no mercado internacional de commodities", justificou a CNC.

No caso do chocolate, a CNC menciona um choque na oferta de insumos que afetaram as safras de cacau na África Ocidental e no sul da Bahia. No caso das joias, o encarecimento é explicado pela valorização histórica do ouro.