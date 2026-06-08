Mercado de trabalho aquecido com diminuição da taxa de desemprego explica o aumento de vendas no feriadoArte
Varejo deve movimentar R$ 2,84 bi em vendas para o Dia dos Namorados, calcula CNC
Se confirmado, o resultado será 2,5% maior que o do ano passado
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Estimativa do IPCA foi elevada pela 13ª semana seguida
Novo Desenrola completa um mês e números demonstram adesão ao programa
Levantamento do Ministério da Fazenda mostra que, nas duas primeiras semanas, foram renegociados cerca de R$ 10 bilhões em dívidas de pessoas físicas
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