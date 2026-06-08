Objetivo da avaliação é identificar se as decisões externas podem afetar a estabilidade do sistema financeiro nacional Foto:Reprodução/internet
Ministério Público e TCU pedem apuração de riscos de medidas tarifárias dos Estados Unidos
Avaliação inclui análise das ofensivas ao Pix
Rio começa a semana com mais de 2,8 mil oportunidades de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Em resposta ao Cade, iFood nega exigir que restaurantes equiparem preços a outras plataformas
Em meados de maio, a SG notificou a empresa após indícios de violação do acordo firmado com a autoridade de defesa da concorrência
Varejo deve movimentar R$ 2,84 bi em vendas para o Dia dos Namorados, calcula CNC
Se confirmado, o resultado será 2,5% maior que o do ano passado
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'Governo quer que UE recoloque Brasil na lista de fornecedores de proteínas animais', diz Alckmin
Medida que retira País das exportações ameaça vendas de carne e frango a partir de setembro
Governo prepara linha de crédito para motociclistas de aplicativos
O Move Motos seguirá a mesma lógica do auxílio de financiamento concedido aos motoristas de plataformas e taxistas
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