Alckmin participou da abertura do Bahia Farm Show nesta segunda - Paulo Pinto / Agência Brasil

Alckmin participou da abertura do Bahia Farm Show nesta segunda Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 08/06/2026 14:32

O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o governo brasileiro e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), farão um "grande empenho para equacionar o problema" da carne brasileira com a União Europeia.

"O governo vai se empenhar nesse tema. Houve uma retirada do Brasil da lista e queremos que a União Europeia (UE) recoloque o Brasil na lista de fornecedores de todas as carnes, tanto do frango, quanto bovina. Há um trabalho sendo feito para retirada desse embargo", disse Alckmin a jornalistas, após participar da abertura da Bahia Farm Show.



O evento é a maior feira agropecuária do Nordeste realizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do Estado.



A manifestação do vice-presidente ocorre após a Comissão Europeia oficializar na última sexta-feira (5) a retirada do Brasil da lista de fornecedores de produtos de origem animal a partir de 3 de setembro.



O bloco alega que o Brasil não forneceu as garantias adicionais de cumprimento do regulamento do uso de antimicrobianos na produção animal.



Ainda sobre a União Europeia (UE), Alckmin destacou que o Brasil já exportou frutas com benefício tarifário ao bloco europeu no âmbito do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE): "É o maior acordo entre blocos do mundo. Já começaram as exportações de frutas para a UE", disse.



O ministro da Agricultura, André de Paula, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também participam da cerimônia de abertura da feira.