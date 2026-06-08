Alckmin participou da abertura do Bahia Farm Show nesta segunda Paulo Pinto / Agência Brasil
O evento é a maior feira agropecuária do Nordeste realizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do Estado.
A manifestação do vice-presidente ocorre após a Comissão Europeia oficializar na última sexta-feira (5) a retirada do Brasil da lista de fornecedores de produtos de origem animal a partir de 3 de setembro.
O bloco alega que o Brasil não forneceu as garantias adicionais de cumprimento do regulamento do uso de antimicrobianos na produção animal.
Ainda sobre a União Europeia (UE), Alckmin destacou que o Brasil já exportou frutas com benefício tarifário ao bloco europeu no âmbito do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE): "É o maior acordo entre blocos do mundo. Já começaram as exportações de frutas para a UE", disse.
O ministro da Agricultura, André de Paula, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também participam da cerimônia de abertura da feira.