Aumento da mistura de etanol na gasolina é uma medida para diminuir os impactos da guerra na economia brasileiraRovena Rosa/Agência Brasil
Ministério de Minas e Energia sugere aumento da mistura do etanol na gasolina
Alexandre Silveira afirmou que proposta será submetida ao Conselho Nacional de Política Energética dentro de 15 dias
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