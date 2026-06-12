Durigan criticou projeto de renegociação das dívidas rurais - Agência Brasil

Durigan criticou projeto de renegociação das dívidas ruraisAgência Brasil

Publicado 12/06/2026 11:23

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira, 12, em entrevista ao programa Alô, alô, Brasil da Rádio Nacional, que irá anunciar o Desenrola para adimplentes até o fim do mês. Além disso, contabilizou que o Novo Desenrola deve contemplar 10 milhões de endividados até o fim do mês de junho.

"Nós vamos anunciar ainda até o fim do mês o desenrolar adimplantes, seja pelo Fies, para quem está adimplente no Fies, seja para a pessoa que hoje tem uma operação de crédito nos bancos, mas paga a operação de crédito e vai ganhar um reforço para seguir pagando, porque o valor que eu, de fato, prestigio aqui é o pagamento, é quem está pagando em dia", afirmou o ministro.

Durigan também declarou que está confiante com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1, que está no Senado.

"Eu acho que a gente organizando a conversa com o presidente Davi Alcolumbre, do Senado, e com os outros senadores, o tema do fim da 6 por 1, abrindo um dia a mais de descanso para os trabalhadores, eu acredito muito e tenho trabalhado e conversado com o presidente Davi para que isso avance e não fique prejudicado por outras questões menores", completou o ministro da Fazenda.

Renegociação das dívidas rurais

Na mesma entrevista, Durigan afirmou que o projeto de lei de renegociação das dívidas rurais pode prejudicar o setor ao limitar a oferta de crédito e abrir um precedente perigoso, se outros quiserem tabelar taxas de juros às custas do governo.

"Eu sempre levo os argumentos que eu tenho, que são os melhores argumentos que eu pego com a equipe, que ouço do mercado, e divido com o Congresso no sentido de convencer o Congresso e apontar os riscos", afirmou o ministro sobre o diálogo que tem com o Legislativo.

Durigan também disse que viu senadores reclamando de juros altos, mas temas votados por eles como o da renegociação das dívidas rurais também têm impacto nisso.

"Ontem mesmo eu ouvi post de senadores reclamando sobre taxa de juros, sobre problemas econômicos, mas foram os próprios senadores que aprovaram a medida da renegociação do agronegócio que vai ter impacto nisso", completou o ministro nesta sexta-feira.