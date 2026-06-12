Campanha da Iguá de renegociação de débitos vai até o dia 19 de julhoRafael Campos/Governo do Rio de Janeiro
Iguá renegocia débitos atrasados com até 70% de desconto
Campanha oferece isenção de juros e multa, com parcelamento em até 48 vezes
Terminam nesta sexta as inscrições para o concurso do Exército para candidatos de nível superior
Certame oferece 227 vagas em diferentes formações
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Governo autoriza mais 85 nomeações de aprovados em concursos
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