Campanha da Iguá de renegociação de débitos vai até o dia 19 de julho - Rafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

Campanha da Iguá de renegociação de débitos vai até o dia 19 de julhoRafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

Publicado 12/06/2026 06:00

A A Iguá Saneamento iniciou uma ação voltada à renegociação de débitos de clientes. A iniciativa oferece condições para que consumidores regularizem suas pendências financeiras e mantenham o acesso a um serviço essencial para a população.

A campanha segue até 19 de julho. Durante o período, os clientes poderão negociar seus débitos com isenção total de juros e multa, descontos de até 70% para pagamento à vista e parcelamento em até 48 vezes, conforme critérios e condições aplicáveis em cada operação.