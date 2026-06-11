O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6 - Agência Brasil

O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6Agência Brasil

Publicado 11/06/2026 21:50

O concurso 3017 da Mega-Sena, desta quinta-feira (11), não teve ganhadores com 6 acertos e acumulou novamente. O prêmio passa de R$ 8 milhões para R$ 12 milhões.

Os números sorteados foram: 04 - 06 - 26 - 28 - 32 - 45

No total, foram 2.611 apostadores que vão receber prêmios. Dentre eles, 36 tiveram cinco acertos, e recebem o prêmio de R$ 31.988,67, e 2.575 acertaram quatro dezenas, e recebem R$ 737,17.

Próximo sorteio

O concurso 3018 será sorteado no próximo sábado (13) e a aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada pela internet ou em uma lotérica, até as 20h do dia do sorteio.

Como funciona o pagamento de prêmios



Resgate nas agências: o pagamento de prêmios de apostas realizadas pela conta digital da Caixa, independentemente do valor, deve ser feito nas agências da Caixa.



Documentação necessária: o resgate pode ser feito pelo titular indicado no comprovante de aposta ou por seu procurador, mediante apresentação de comprovante de identidade com CPF e o recibo da aposta emitido pelo aplicativo ou site.