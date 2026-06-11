O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6Agência Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 12 milhões; confira os números sorteados
Resultado é referente ao concurso 3017
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Governo autoriza mais 85 nomeações de aprovados em concursos
Portarias foram publicadas no Diário Oficial da União
Senac RJ tem 950 vagas gratuitas para curso que une Inteligência Artificial e Excel
Inscrições já estão abertas; aulas começam no dia 17 de junho
Rede de farmácias abre mais de 3 mil vagas de emprego
Oportunidades são destinadas à atuação em farmácias e centros de distribuição
Setor de serviços cresce 1,2% em abril, primeira alta em seis meses
Todas as atividades pesquisadas registraram expansão em comparação a março
Empresa do setor de shoppings abre inscrições para programa de estágio
Candidatos precisam estar matriculados em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnológico, com formação prevista a partir de julho de 2028
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