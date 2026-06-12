Em nota, o Nubank disse que a operação segue com segurança e estabilidadeDivulgação / Nubank
Nubank diz que 'erro operacional' causou envio indevido de mensagens sobre fechamento do banco
Texto alerta sobre fim da conta e orienta como reaver valor disponível pelo FGC
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Conta de luz deve subir 8,6% em 2026, prevê Aneel
Valor está acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que tem previsão de 4,98% para o ano
Governo anunciará Desenrola para adimplentes até o fim do mês, diz Dario Durigan
Ministro também declarou que está confiante com a aprovação da PEC que acaba com a escala 6x1
Inflação de maio fica em 0,58%, influenciada por preço dos alimentos
Em 12 meses, IPCA soma 4,72% e fica fora de limite de tolerância
Salários diminuem pobreza em 22 regiões metropolitanas, aponta boletim
Taxa foi de 18,4% em 2025, a menor da série histórica
Terminam nesta sexta as inscrições para o concurso do Exército para candidatos de nível superior
Certame oferece 227 vagas em diferentes formações