Autorizações para exploração de bets são concedidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da FazendaRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Ministério Público pede que TCU analise definição de critérios feita pela Fazenda para registro de bets
Sub-procurador Lucas Furtado entende que há falta de transparência no processo de habilitação
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Projeto oferece 400 vagas em cursos gratuitos voltados à qualificação profissional
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