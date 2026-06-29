Valor será aplicado em âmbito nacional para subsidiar a importação de dieselRovena Rosa / Agência Brasil
Governo abre crédito de R$ 550 milhões para subsidiar diesel
Medida provisória destina recursos ao Ministério de Minas e Energia
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