De acordo com o Mtur, valor é 11% maior em comparação ao mesmo período do ano passadoTânia Rêgo / Agência Brasil
Também no mês de maio, os gastos foram recordes, da ordem de R$ 4,08 bilhões, com aumento de 19% sobre o valor registrado no mesmo mês de 2025 (R$ 3,42 bilhões). Os dados foram analisados pelo ministério e divulgados pelo Banco Central (BC).
Houve ainda aumento no fluxo de visitantes estrangeiros para o país. Em maio, foi registrada a entrada de 486.262 viajantes internacionais, melhor desempenho da série histórica para o mês, com alta de 5,4% em relação a maio do ano passado (461.341 pessoas).
No acumulado de janeiro a maio deste ano, o Brasil recebeu quase 5 milhões de turistas internacionais, mantendo o nível do mesmo período de 2025.
Chineses
No acumulado de janeiro a maio, 55.260 visitantes da China vieram para o país, número 43% maior em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 38.607 chegaram ao Brasil.
Abrasel
''O Ministério do Turismo e a Embratur vêm trabalhando muito bem tanto que, no ano passado, o Brasil já teve um movimento recorde de turistas estrangeiros.'', afirmou.
Solmucci informou que as vendas do setor de alimentação fora do lar, em maio deste ano, cresceram 4,6% em relação ao mesmo mês do ano passado “e o turismo, tanto o doméstico quanto o internacional, contribuiu sem dúvida para este resultado positivo."