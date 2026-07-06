Informações consideram a data de venda do bilhete e correspondem exclusivamente ao valor do transporte aéreoMarcelo Camargo / Agência Brasil
Passagens aéreas registram aumento de 11,2% em maio
Alta do querosene de aviação, que avançou 68,5% em um ano, pressionou os custos das companhias
Passagens aéreas registram aumento de 11,2% em maio
Alta do querosene de aviação, que avançou 68,5% em um ano, pressionou os custos das companhias
Rio registra alta de 82% nas vendas de carros eletrificados
Frota atingiu 56 mil veículos em circulação desde 2022
Micro e pequenas empresas concentram endividamento no Brasil
Levantamento indica que negócios de menor porte e com mais anos de atividade lideram a lista de inadimplentes no País
Rede de supermercados abre 105 vagas de emprego no Rio e em Niterói
Oportunidades fazem parte da operação diária das lojas, como organização e reposição
Trabalha Rio cadastra currículo em cinco bairros nesta semana
Ações serão realizadas entre segunda-feira e sábado
Quem tem mais de um emprego pode receber restituição do INSS; entenda
Especialistas explicam quando é possível recuperar valores pagos a mais e como identificar o desconto indevido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.