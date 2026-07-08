No acumulado do ano, caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 39,356 bilhões - José Cruz / Agência Brasil

No acumulado do ano, caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 39,356 bilhõesJosé Cruz / Agência Brasil

Publicado 08/07/2026 10:12

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 237,549 milhões em junho, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 8 Os depósitos somaram R$ 378,065 bilhões, e as retiradas, R$ 378,302 bilhões.

Considerando o rendimento de R$ 6,357 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1.021 trilhões.

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 39,356 bilhões, com R$ 2.136 trilhões em depósitos e R$ 2 176 trilhões em retiradas. O rendimento em 2026, de janeiro a junho, é de R$ 37,759 bilhões.