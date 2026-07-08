No acumulado do ano, caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 39,356 bilhõesJosé Cruz / Agência Brasil
Poupança tem saída líquida de R$ 237,5 milhões em junho, revela BC
Considerando rendimento de R$ 6,357 bilhões, saldo da modalidade atingiu R$ 1.021 trilhões
Senado aprova MP que destina R$ 15 bi a empresas afetadas por tarifaço
Programa Brasil Soberano oferece linhas de crédito para micros, pequenos e médios exportadores
Câmara aprova MP que abre crédito para subsidiar preço do diesel
Texto foi encaminhado para analise do Senado
Senac RJ oferece mais de 40 oportunidades de emprego para instrutores
Candidatos que desejam concorrer a vagas na Região Metropolitana devem se inscrever até esta quinta-feira (9)
Franquias de restaurantes abrem 74 vagas de emprego no Rio de Janeiro
Oportunidades de contratação, estágio e jovem aprendiz abrangem diversas áreas de atuação
Cesta básica fica mais cara em 17 capitais brasileiras em junho
Também houve aumentos nos preços do arroz agulhinha, na carne bovina de primeira e no leite integral
União deve adiar fim de subsídio à gasolina sob tensão entre EUA e Irã
Preço do petróleo voltou a subir com a nova escalada do conflito no Oriente Médio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.