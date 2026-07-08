Financiamento originam do Seguro de Crédito à Exportação (SCE) e do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) - José Cruz / Agência Brasil

Financiamento originam do Seguro de Crédito à Exportação (SCE) e do Fundo de Garantia à Exportação (FGE)José Cruz / Agência Brasil

Publicado 08/07/2026 18:43

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 8, o projeto da Medida Provisória 1.345/2026, que destina R$ 15 bilhões a linhas de crédito do programa Brasil Soberano, voltado para auxiliar micros, pequenas e médias empresas que tiveram exportações afetadas pela guerra no Oriente Médio. O texto foi aprovado tal como saiu da Câmara e agora segue para sanção.

O texto amplia instrumentos de financiamento e aprimora regras do Seguro de Crédito à Exportação (SCE) e do Fundo de Garantia à Exportação (FGE). Entre os pontos previstos, está a autorização para disponibilização de linhas de financiamento no âmbito do Plano Brasil Soberano para enfrentar impactos decorrentes de razões geopolíticas e de instabilidade internacional, inclusive relacionadas à elevação de tarifas comerciais.

O texto também detalha a possibilidade de apoio a micro, pequenas e médias empresas exportadoras, nos termos de diretrizes estabelecidas pela Câmara de Comércio Exterior (Camex).

Pelo projeto, as linhas de financiamento poderão alcançar até R$ 15 bilhões, com recursos provenientes do superávit financeiro do FGE apurado em 31 de dezembro de 2025. A operacionalização cabe ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) como agente financeiro.