Número de reclamações aumentou por volta das 9h15 (horário de Brasília) - Divulgação

Número de reclamações aumentou por volta das 9h15 (horário de Brasília)Divulgação

Publicado 08/07/2026 11:49

Clientes do Nubank relataram, na manhã desta quarta-feira (8), problemas para receber valores via Pix pelo aplicativo. Segundo os relatos, as transferências não estavam sendo creditadas nas contas ou demoravam mais do que o normal para serem concluídas.

"Nubank está com problemas? Eu recebi um comprovante de um pix e quando fui olhar na minha conta cadê o dinheiro?", escreveu uma das usuárias no X, antigo Twitter.

Fiz uma transferência pro @nubank a mais de 1 hora e até agora o valor não caiu. Por favor nu bank me de uma posição. — Jessica Amaral (@jamaralr) July 8, 2026

"Gente, socorro, recebi dois pix no nubank e não caiu na minha conta. O que está acontecendo?", perguntou outra cliente do banco.

mais de uma hora e o pix que eu recebi não caiu na minha conta da @nubank

se tivesse precisando desse dinheiro pra alguma emergência tava ferrada — Steeh (@stee_monteiroo) July 8, 2026

Segundo o site Down Detector, o número de reclamações aumentou por volta das 9h15 (horário de Brasília). Às 10h17, a plataforma de monitoramento já registrava mais de 180 relatos de problemas. As cidades com maior número de notificações eram São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Brasília, Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE).

Procurado pelo jornal O Dia, o Nubank admitiu a instabilidade e informou que o problema já foi solucionado.

"O Nubank informa que houve uma instabilidade temporária afetando as transferências, que está integralmente solucionada", escreveu em nota.