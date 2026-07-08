MP aprovada na Câmara dos Deputados abre R$ 10 bilhões em crédito extraordinário no Orçamento de 2026 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

MP aprovada na Câmara dos Deputados abre R$ 10 bilhões em crédito extraordinário no Orçamento de 2026Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 08/07/2026 18:12

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 8, em votação simbólica, a Medida Provisória (MP) 1344/26, que abre R$ 10 bilhões em crédito extraordinário no Orçamento de 2026 para subsidiar parte do preço do diesel, impactado pela guerra no Oriente Médio. O texto agora será analisado pelo Senado.

Na explicação de motivos, o governo afirma que os recursos do superávit financeiro de 2025 serão usados para pagar a subvenção até 31 de dezembro de 2026. O montante será destinado à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que faz o pagamento do subsídio.