MP aprovada na Câmara dos Deputados abre R$ 10 bilhões em crédito extraordinário no Orçamento de 2026Marcello Casal Jr / Agência Brasil
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