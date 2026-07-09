Durigan declarou ainda que a alta de etanol na gasolina está mantida e deve ocorrer nos próximos diasTomaz Silva / Agência Brasil
Durigan adia retirada de subsídio da gasolina por alta do petróleo
Ministro da Fazenda afirma que decisão será reavaliada na próxima semana diante da elevação do preço do barril
Caixa libera vale-recarga do Gás do Povo para 9 milhões de famílias
Botijão pode ser retirado pelo beneficiário diretamente nas revendas credenciadas
Mercado abre 40 vagas de emprego, incluindo oportunidades para PCD
Processo seletivo ocorrerá entre os dias 14 e 15 de julho na modalidade presencial
Durigan adia retirada de subsídio da gasolina por alta do petróleo
Ministro da Fazenda afirma que decisão será reavaliada na próxima semana diante da elevação do preço do barril
Senado aprova MP que destina R$ 15 bi a empresas afetadas por tarifaço
Programa Brasil Soberano oferece linhas de crédito para micros, pequenos e médios exportadores
Câmara aprova MP que abre crédito para subsidiar preço do diesel
Texto foi encaminhado para analise do Senado
Senac RJ oferece mais de 40 oportunidades de emprego para instrutores
Candidatos que desejam concorrer a vagas na Região Metropolitana devem se inscrever até esta quinta-feira (9)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.