Pagamento do Bolsa Família é realizado de acordo com o final do NISLyon Santos / MDS

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Victor Louro
A Caixa inicia nesta segunda-feira (20) o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. As famílias que recebem seu benefício pelo Caixa Tem podem movimentar os recursos pelo aplicativo. O pagamento do benefício é realizado de acordo com o calendário, relacionado ao Número de Identificação Social (NIS).

Confira o calendário regular de pagamentos deste mês:
- NIS final 1: segunda-feira (20)
- NIS final 2: terça-feira (21)
- NIS final 3: quarta-feira (22)
- NIS final 4: quinta-feira (23)
- NIS final 5: sexta-feira (24)
- NIS final 6: dia 27
- NIS final 7: dia 28
- NIS final 8: dia 29
- NIS final 9: dia 30
- NIS final 0: dia 31
Pagamento antecipado
Beneficiários de alguns municípios de seis estados receberão o pagamento do benefício de julho no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS.

Essa antecipação se deve a decretos de emergência provocados por condições climáticas em algumas cidades do Amazonas, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. 
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci