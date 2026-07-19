Pagamento do Bolsa Família é realizado de acordo com o final do NIS - Lyon Santos / MDS

Pagamento do Bolsa Família é realizado de acordo com o final do NISLyon Santos / MDS

Publicado 19/07/2026 05:00

A Caixa inicia nesta segunda-feira (20) o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. As famílias que recebem seu benefício pelo Caixa Tem podem movimentar os recursos pelo aplicativo. O pagamento do benefício é realizado de acordo com o calendário, relacionado ao Número de Identificação Social (NIS).



Confira o calendário regular de pagamentos deste mês:



- NIS final 1: segunda-feira (20)

- NIS final 2: terça-feira (21)

- NIS final 3: quarta-feira (22)

- NIS final 4: quinta-feira (23)

- NIS final 5: sexta-feira (24)

- NIS final 6: dia 27

- NIS final 7: dia 28

- NIS final 8: dia 29

- NIS final 9: dia 30

- NIS final 0: dia 31

Pagamento antecipado

Beneficiários de alguns municípios de seis estados receberão o pagamento do benefício de julho no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS.



Essa antecipação se deve a decretos de emergência provocados por condições climáticas em algumas cidades do Amazonas, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.



* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci