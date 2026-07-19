A Caixa inicia nesta segunda-feira (20) o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. As famílias que recebem seu benefício pelo Caixa Tem podem movimentar os recursos pelo aplicativo. O pagamento do benefício é realizado de acordo com o calendário, relacionado ao Número de Identificação Social (NIS).
Confira o calendário regular de pagamentos deste mês:
- NIS final 1: segunda-feira (20) - NIS final 2: terça-feira (21) - NIS final 3: quarta-feira (22) - NIS final 4: quinta-feira (23) - NIS final 5: sexta-feira (24) - NIS final 6: dia 27 - NIS final 7: dia 28 - NIS final 8: dia 29 - NIS final 9: dia 30 - NIS final 0: dia 31
Pagamento antecipado
Beneficiários de alguns municípios de seis estados receberão o pagamento do benefício de julho no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS.
Essa antecipação se deve a decretos de emergência provocados por condições climáticas em algumas cidades do Amazonas, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci
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