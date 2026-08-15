Hidrocarbonetos foram descobertos no poço de Morpho, na bacia da Foz do AmazonasVitoria Velez / AFP
O fim da campanha de exploração no poço pioneiro nas águas ultraprofundas da região havia sido antecipado pela diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos. Em entrevista na última terça-feira, 11, a executiva afirmou que a descoberta aconteceria em dois ou três dias.
O poço de Morpho está localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá, em lâmina d’água de 2.886 metros. A Petrobras é a operadora do bloco FZA-M-59, onde está Morpho, e detém 100% de participação na área. O bloco foi adquirido na 11 ª Rodada de Licitações da ANP, em 2013, sob o regime de concessão.
Na Foz do Amazonas - uma das cinco bacias da Margem Equatorial brasileira -, é estimada a presença de 30 bilhões de barris de petróleo, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Recomposição de reservas
As reservas provadas disponíveis antes da descoberta na bacia da Foz do Amazonas, ao ritmo de produção atual, tendem a se esgotar em pouco mais de uma década, o que segundo a estatal reforça a necessidade de o País buscar novas fontes.
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