Hidrocarbonetos foram descobertos no poço de Morpho, na bacia da Foz do Amazonas - Vitoria Velez / AFP

Hidrocarbonetos foram descobertos no poço de Morpho, na bacia da Foz do AmazonasVitoria Velez / AFP

Publicado 15/08/2026 09:39





O fim da campanha de exploração no poço pioneiro nas águas ultraprofundas da região havia sido antecipado pela diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos. Em entrevista na última terça-feira, 11, a executiva afirmou que a descoberta aconteceria em dois ou três dias.



O poço de Morpho está localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá, em lâmina d’água de 2.886 metros. A Petrobras é a operadora do bloco FZA-M-59, onde está Morpho, e detém 100% de participação na área. O bloco foi adquirido na 11 ª Rodada de Licitações da ANP, em 2013, sob o regime de concessão.



Na Foz do Amazonas - uma das cinco bacias da Margem Equatorial brasileira -, é estimada a presença de 30 bilhões de barris de petróleo, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Recomposição de reservas A Petrobras atingiu nesta sexta-feira, 14, o reservatório do poço de Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, e fez a descoberta de hidrocarbonetos . Os compostos podem representar presença de petróleo ou gás natural.O fim da campanha de exploração no poço pioneiro nas águas ultraprofundas da região havia sido antecipado pela diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos. Em entrevista na última terça-feira, 11, a executiva afirmou que a descoberta aconteceria em dois ou três dias.O poço de Morpho está localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá, em lâmina d’água de 2.886 metros. A Petrobras é a operadora do bloco FZA-M-59, onde está Morpho, e detém 100% de participação na área. O bloco foi adquirido na 11 ª Rodada de Licitações da ANP, em 2013, sob o regime de concessão.Na Foz do Amazonas - uma das cinco bacias da Margem Equatorial brasileira -, é estimada a presença de 30 bilhões de barris de petróleo, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A confirmação da existência de hidrocarbonetos na nova fronteira é uma promessa de alívio para a Petrobras, que precisa recompor suas reservas, além de sinalizar uma injeção de investimentos em uma das regiões mais pobres do País.



As reservas provadas disponíveis antes da descoberta na bacia da Foz do Amazonas, ao ritmo de produção atual, tendem a se esgotar em pouco mais de uma década, o que segundo a estatal reforça a necessidade de o País buscar novas fontes.