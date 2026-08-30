A aposta simples da Mega-sena, com seis dezenas, custa R$ 6 - Marcelo Camargo/Agência Brasil
A aposta simples da Mega-sena, com seis dezenas, custa R$ 6Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.051 da Mega-Sena
, realizado neste domingo (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.
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Os números sorteados são: 11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48
35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 55.635,04 cada
2.706 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.186,14 cada
Apostas
O próximo concurso será na terça-feira (1º). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site
ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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