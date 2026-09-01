PIB do segundo trimestre de 2026 totalizou R$ 3,4 trilhões, segundo IBGE - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

PIB do segundo trimestre de 2026 totalizou R$ 3,4 trilhões, segundo IBGERafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 01/09/2026 10:15

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,5% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro trimestre, informou nesta terça-feira (1) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o PIB apresentou alta de 2% no segundo trimestre de 2026.



Ainda segundo o instituto, o PIB do segundo trimestre de 2026 totalizou R$ 3,4 trilhões.



O PIB da agropecuária subiu 2,8% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta terça-feira os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.



Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o PIB da agropecuária teve alta de 6,8%. No primeiro semestre de 2026, o PIB da agropecuária cresceu 3,6% ante 2025.



O PIB de serviços subiu 0,2% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o PIB de serviços teve alta de 1,5%. No ano de 2026, o PIB de serviços cresceu 0,2% ante 2025.



Já o PIB da indústria subiu 0,1% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro trimestre. No primeiro semestre, o crescimento foi de 1,6%.



Consumo das famílias



O consumo das famílias recuou 0,4% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro trimestre de 2026.

Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o consumo das famílias avançou 0,5%.



O consumo do governo, por sua vez, subiu 0,4% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro trimestre de 2026. Frente ao segundo trimestre de 2025, o consumo do governo sobe 3,1%.

Exportações

As exportações brasileiras caíram 0,8% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2026. Na comparação com o segundo trimestre de 2025, as exportações mostraram alta de 3,8%.



As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, subiram 1,8% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2026. Na comparação com o segundo trimestre de 2025, as importações mostraram alta de 5,5%.



A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a elaboração da balança comercial. No PIB, entram bens e serviços, e as variações porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume. Já na balança comercial entram somente bens, e o registro foi feito em valores, com grande influência dos preços.