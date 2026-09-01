Por ser obrigatório, a não realização do procedimento pode acarretar na suspensão do benefício - Divulgação

Por ser obrigatório, a não realização do procedimento pode acarretar na suspensão do benefícioDivulgação

Publicado 01/09/2026 16:21 | Atualizado 01/09/2026 16:23

Rio - Aposentadois e pensionistas do governo federal que nasceram em setembro devem fazer a prova de vida , procedimento mensal que garante a manutenção do pagamento do benefício, a partir desta terça-feira (1º). O processo deve ser realizado on-line pelo SouGov.br ou presencial na agêncai do banco onde o beneficiáro recebe o valor. O procedimento é obrigatório e a não realização pode acarretar na suspensão da remuneração.

Para moradores do exterior, a prova de vida deve ser encaminhada por meio de consulado ou da representação diplomática do Brasil no país em que reside. Basta enviar o documento ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) com declaração de comparecimento emitida pela representação do País e cópia dos documentos validados. Para nações que não tiverem representação, o servidor deve acessar o formulário específico de atestado de vida pelo link.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna