Por ser obrigatório, a não realização do procedimento pode acarretar na suspensão do benefícioDivulgação
Servidor federal aposentado nascido em setembro deve fazer prova de vida
Comprovação, obrigatória também para pensionistas, pode ser feita on-line ou presencialmente nas agências bancárias
Servidor federal aposentado nascido em setembro deve fazer prova de vida
Comprovação, obrigatória também para pensionistas, pode ser feita on-line ou presencialmente nas agências bancárias
PIB cresce 0,5% no segundo trimestre, revela IBGE
Na comparação com o mesmo período do ano anterior, alta foi de 2%; Expansão foi puxada pelo desempenho da agropecuária
Senac e Sebrae oferecem mais de 720 vagas em cursos de capacitação
Aulas acontecerão nas unidades de Campo Grande e Madureira; selecionados receberão auxílio-refeição, kit do aluno e materiais
Bolsa Família não terá reajuste previsto no Orçamento de 2027
Equipe econômica busca conter o crescimento das despesas obrigatórias, o que mantém o benefício mínimo em R$ 600 por lar
Brasil e EUA dialogam sobre tarifas após conversa entre Lula e Trump
Presidentes falaram por telefone no dia 2 sobre as tributações nas exportações
Orçamento de 2027 prevê salário mínimo de R$ 1.741
Acréscimo representa um aumento nominal de 7,4% em relação ao valor em vigor de R$ 1.621