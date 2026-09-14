Haddad disse que 'está insatisfeito' com a política monetária atual do BCValter Campanato / Agência Brasil
Haddad diz 'estar frustrado' com a política monetária do BC
Petista afirmou que considera a taxa de juros 'excessivamente apertada', mas ressaltou que respeita a autonomia de Galípolo à frente da instituição
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