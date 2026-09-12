Conselho Curador do FGTS aprovou aumento de R$ 500 milhões de subsídios para o programa Minha Casa, Minha Vida - Reprodução

Conselho Curador do FGTS aprovou aumento de R$ 500 milhões de subsídios para o programa Minha Casa, Minha Vida Reprodução

Publicado 12/09/2026 08:41

O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta quinta-feira (10) um aumento de R$ 500 milhões de subsídios para o programa Minha Casa, Minha Vida em 2026. O valor subiu de R$ 12,5 bilhões para R$ 13 bilhões. A alteração vale apenas para este ano. O plano plurianual de 2027 a 2029 será discutido na próxima reunião do conselho, prevista para o fim de outubro.