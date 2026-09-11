Desconto na conta de luz foi principal responsável por deflação em agosto - Arquivo / Agência Brasil

Desconto na conta de luz foi principal responsável por deflação em agostoArquivo / Agência Brasil

Publicado 11/09/2026 11:20





A variação negativa de agosto fez o índice acumular 4,22% em 12 meses – menor valor desde março de 2026 (4,14%), abaixo do teto da meta perseguida pelo Banco Central. Em julho, quando a inflação oficial fechou em 0,07%, a soma estava em 4,44%.



O IPCA veio abaixo da estimativa do mercado. O Boletim Focus da última terça-feira (8), sondagem do BC com agentes do mercado financeiro, projetou a inflação de agosto em -0,23%. Para o fim de 2026, a expectativa do mercado é de 5%.



A meta de inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, um intervalo de 1,5% a 4,5%. Desde o início de 2025, o período de avaliação da meta é referente aos 12 meses imediatamente passados e não apenas o alcançado no fim do ano (dezembro). A meta é considerada descumprida se a inflação estourar o intervalo de tolerância por seis meses seguidos.



Influências Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto fechou em -0,32%, a menor taxa desde agosto de 2022, quando o índice alcançou -0,36%. No mesmo período de 2025, houve deflação de 0,11%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).A variação negativa de agosto fez o índice acumular 4,22% em 12 meses – menor valor desde março de 2026 (4,14%), abaixo do teto da meta perseguida pelo Banco Central. Em julho, quando a inflação oficial fechou em 0,07%, a soma estava em 4,44%.O IPCA veio abaixo da estimativa do mercado. O Boletim Focus da última terça-feira (8), sondagem do BC com agentes do mercado financeiro, projetou a inflação de agosto em -0,23%. Para o fim de 2026, a expectativa do mercado é de 5%.A meta de inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, um intervalo de 1,5% a 4,5%. Desde o início de 2025, o período de avaliação da meta é referente aos 12 meses imediatamente passados e não apenas o alcançado no fim do ano (dezembro). A meta é considerada descumprida se a inflação estourar o intervalo de tolerância por seis meses seguidos.

Dos nove grupos pesquisados pelo IBGE, quatro apresentaram deflação em agosto.



- Alimentação e bebidas: -0,34% (impacto de -0,07 ponto percentual);

- Habitação: -1,87% (-0,29 p.p.);

- Artigos de residência: 0,64% (0,02 p.p.);

- Vestuário: 0,12% (0,00 p.p.);

- Transportes: -0,86% (-0,17 p.p.);

- Saúde e cuidados pessoais: 0,23% (0,03 p.p.);

- Despesas pessoais: 1,30% (0,13 p.p.);

- Educação: 0,47% (0,03 p.p.);

- Comunicação: -0,09% (0,00 p.p.).



O grupo habitação teve a deflação mais profunda desde o início do Plano Real, em 1994.



Bônus de Itaipu

A explicação está no Bônus de Itaipu, desconto que os consumidores receberam na conta de luz do mês, que caiu, em média 7,63%. O bônus consiste na distribuição do saldo positivo da conta de comercialização de Itaipu, hidrelétrica estatal, que vira crédito nas contas de energia.



De todo o IPCA de agosto, a conta de luz foi o que mais puxou o indicador para baixo, sendo a menor variação para um mês de agosto de todo o Plano Real.



O analista da pesquisa, Fernando Gonçalves, explica que, como o bônus é restrito ao mês de agosto, a conta de luz virá com essa “devolução” em setembro. “Não sabemos como ficará o resultado final, mas sabemos que o índice tende a subir.”



Alimentação

A queda de preços em alimentação e bebidas foi a terceira seguida. Em julho, havia recuado 0,67%; em junho, 0,24%.



As principais quedas no grupo foram:



- batata-inglesa: -19,89%;

- cenoura: -11,22%;

- cebola: -11,07%;

- tomate: -10,94%;

- ovo de galinha: -4,15%;

- café moído: -1,86%.

Os alimentos são o grupo de maior peso do IPCA, representando 21,5% da cesta mensal de consumo dos brasileiros.



Avião e combustíveis

No grupo transportes, o maior impacto para a baixa partiu das passagens aéreas, que recuaram 13,17% (impacto de -0,11 p.p.). O bilhete de avião só perdeu para a conta de luz, em termos de peso negativo na inflação.



Os combustíveis também ajudaram a conter o IPCA, com variação de -0,86%. Caíram no mês o etanol (-3,95%), óleo diesel (-0,80%) e gasolina (-0,59%). O gás veicular subiu 2,62%.



O transporte por aplicativo recuou 4,57%. Nesse cálculo, o IBGE adiciona à variação apurada em agosto parte do resultado de julho que, segundo o instituto, “indevidamente, não foi apropriado no referido mês”.

