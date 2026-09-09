Também foi assinada uma Medida Provisória que prevê mais R$ 1 de subvenção por litro de diesel - Renan Areias/Agência O Dia

Também foi assinada uma Medida Provisória que prevê mais R$ 1 de subvenção por litro de dieselRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 09/09/2026 19:02 | Atualizado 09/09/2026 19:08

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, informou nesta quarta-feira, 9, o impacto somado de R$ 7 bilhões, aproximadamente, com as novas medidas para aliviar os preços dos combustíveis diante da guerra no Oriente Médio. Estão sendo detalhados em coletiva de imprensa dois anúncios: subvenção adicional ao diesel e as desonerações da gasolina e do etanol.