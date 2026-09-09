Também foi assinada uma Medida Provisória que prevê mais R$ 1 de subvenção por litro de diesel - Rovena Rosa / Agência Brasil

Também foi assinada uma Medida Provisória que prevê mais R$ 1 de subvenção por litro de dieselRovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 09/09/2026 17:18

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou nesta quarta-feira, 9, um decreto que reduziu o PIS/Cofins sobre a gasolina em R$ 0,63 por litro. A medida também corta R$ 0,19 por litro do etanol, zerando toda a tributação do produto.