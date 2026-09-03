Segundo a Edenred, quem viajar no feriado de 7 de setembro deve optar pelo etanol em detrimento da gasolina - Rovena Rosa / Agência Brasil

Segundo a Edenred, quem viajar no feriado de 7 de setembro deve optar pelo etanol em detrimento da gasolinaRovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 03/09/2026 12:33

Encher um tanque médio de 55 litros com etanol custa cerca de R$ 227,15, contra R$ 370,15 para a gasolina, uma diferença de aproximadamente 39% (cerca de R$ 143,00), informa Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que acompanha o comportamento de preços das transações em postos de abastecimento de todo o Brasil. Segundo a Edenred, o motorista comum que viajar no feriado de 7 de setembro deve optar pelo etanol em detrimento da gasolina.