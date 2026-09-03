Atualização foi informada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social nesta quinta-feira - Fernando Frazão / Agência Brasil

Atualização foi informada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social nesta quinta-feiraFernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 03/09/2026 12:07

A mudança está em vigor desde a terça-feira, 1º, e foi autorizada por portaria conjunta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e do Ministério da Fazenda, publicada em 19 de setembro, em edição extra do Diário Oficial da União, informou o banco. As novas medidas visam impulsionar o programa, que até o momento teve baixa adesão.As taxas de juros foram mantidas em até 11,5% ao ano para mulheres e até 12,6% ao ano para os demais motoristas e cooperativas, já incluídas a remuneração do BNDES e o spread dos agentes financeiros. O prazo do financiamento subiu para 84 meses, com carência de até seis meses, e a participação do banco pode chegar a 100% dos itens financiáveis, embora a parcela efetivamente financiada seja definida pela instituição financeira repassadora.Com base em dados de emplacamentos de 2025 da Fenabrave, o BNDES afirma que a parcela das vendas de automóveis enquadrada exclusivamente no limite de preço avançaria de cerca de 63% para 88%, ressalvando que a estimativa não é projeção de operações e não substitui os demais critérios de elegibilidade.Para solicitar o crédito, motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas devem se cadastrar na plataforma Move Brasil e, após habilitação, procurar uma concessionária ou instituição financeira credenciada.A portaria também atualizou os critérios para veículos híbridos. "Os critérios de enquadramento dos híbridos foram revistos, passando a considerar todos os modelos que combinam motor elétrico e motor a combustão interna movido a etanol, gasolina ou ambos", destacou em nota a diretora de Crédito Digital para MPMEs do BNDES, Maria Fernanda Coelho.Um levantamento baseado no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular de 2026 apontou consumo energético médio cerca de 24% menor nos híbridos considerados, em comparação com versões convencionais equivalentes, informou o BNDES.