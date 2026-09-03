Suspensão da exportação de carne entrou em vigor em meio às pressões da indústria pecuária europeia - Pexels

Suspensão da exportação de carne entrou em vigor em meio às pressões da indústria pecuária europeiaPexels

Publicado 03/09/2026 20:44

O governo federal expressou nesta quinta-feira (3) sua "profunda preocupação" com a suspensão das importações de sua carne pela União Europeia (UE) , que cobra garantias sanitárias. Medida passa a valer a partir desta quinta-feira.