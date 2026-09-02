Desde 2013 o mercado não tinha um agosto tão forte em vendas - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Desde 2013 o mercado não tinha um agosto tão forte em vendasRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 02/09/2026 18:23

No melhor agosto em 13 anos, as vendas de veículos zero quilômetro subiram 22,1% no mês passado frente a igual período de 2025, chegando a 275,1 mil unidades. Na comparação com julho, que tinha registrado o maior volume de um mês em 12 anos, as vendas recuaram 1,6%.