Light ainda terá que cumprir obrigações com vencimento posterior ao período de fiscalizaçãoDivulgação
Light anuncia encerramento da recuperação judicial
Empresa declarou que cumpriu obrigações previstas no plano durante período de fiscalização; fim do processo foi decretado pela Justiça
Rio tem 18 mil vagas abertas em cursos de formação profissional
Parceria com Senai, Faetec e Senac oferece oportunidades em áreas como mecânica, administração e logística para alunos da rede estadual
Setor de serviços fica estável em julho, aponta IBGE
Desempenho está 0,2% abaixo do maior já registrado, em outubro de 2025; segmento acumula alta de 2,4% em 12 meses e de 1,9% no ano
ONG promove feirão de empregos com mais de 1 mil vagas
Há oportunidades para pessoas acima de 50 anos, PCDs, Jovem Aprendiz e estágio; evento acontece no sábado, em Botafogo
Light anuncia encerramento da recuperação judicial
Empresa declarou que cumpriu obrigações previstas no plano durante período de fiscalização; fim do processo foi decretado pela Justiça
Combustíveis: menor tributação têm impacto de R$ 7 bi por mês
Governo anunciou decreto que reduz em R$ 0,63 as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre o litro de gasolina e zera impostos sobre o etanol
Lula assina redução de imposto da gasolina e zera tributação do etanol
Decreto diminui a incidência do PIS/Confins em R$ 0,63 por litro do combustível e corta R$ 0,19 do álcool
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