Desde 2016, União desembolsou R$ 89,66 bilhões para honrar garantias em operações de crédito de estados e municípiosRafa Neddermeyer / Agência Brasil
União paga R$ 79,9 milhões em dívidas de estados e municípios
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