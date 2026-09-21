Calendário de pagamento da Taxa de Incêndio de 2026 é divulgadoReginaldo Pimenta/Agência O DIA
Calendário de pagamento da Taxa de Incêndio
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Final
|1ª Parcela
|2ª Parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|0
|01/02/2027
|01/03/2027
|01/04/2027
|01/05/2027
|01/06/2027
|1
|01/02/2027
|01/03/2027
|01/04/2027
|01/05/2027
|01/06/2027
|2
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|02/03/2027
|02/04/2027
|02/05/2027
|02/06/2027
|3
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|02/03/2027
|02/04/2027
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|02/06/2027
|4
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|02/03/2027
|02/04/2027
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|02/06/2027
|5
|02/02/2027
|03/03/2027
|03/04/2027
|03/05/2027
|03/06/2027
|6
|03/02/2027
|03/03/2027
|03/04/2027
|03/05/2027
|03/06/2027
|7
|03/02/2027
|04/03/2027
|04/04/2027
|04/05/2027
|04/06/2027
|8
|04/02/2027
|04/03/2027
|04/04/2027
|04/05/2027
|04/06/2027
|9
|04/02/2027
|04/03/2027
|04/04/2027
|04/05/2027
|04/06/2027
Valores a pagar
|Imóveis residenciais
|Faixa
|Área construída
|Valor (R$)
|A
|Até 50m² (*)
|46,63
|B
|Até 80m²
|116,52
|C
|Até 120m²
|139,83
|D
|Até 200m²
|186,46
|E
|Até 300m²
|233,09
|F
|Mais de 300m²
|279,72
|(*) Não há incidência da taxa sobre
casas
|Imóveis não residenciais
|Faixa
|Área Construída
|Valor (R$)
|A
|Até 50m²
|93,26
|B
|Até 80m²
|139,83
|C
|Até 120m²
|279,72
|D
|Até 200m²
|783,15
|E
|Até 300m²
|1025,56
|F
|Até 500m²
|1.305,23
|G
|Até 1.000m²
|2.330,79
|H
|Acima de
1.000m²
|2.796,97
Entenda a cobrança
Quem tem direito à isenção?
O benefício é destinado a quem é proprietário ou locatário de apenas um imóvel residencial, com área construída de até 120 metros quadrados, e recebe até cinco salários mínimos nacionais por mês. Em 2026, esse limite corresponde a R$ 8.105.
Para solicitar a isenção, é necessário apresentar ao Corpo de Bombeiros cópias dos documentos exigidos. A lista inclui:
- Documento de identidade e CPF;
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