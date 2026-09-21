A taxa varia de acordo com o tamanho do imóvel e sua destinação, se residencial ou comercial. O valor fica entre 46,63 e 2.796,97. Casas com até 50 metros quadrados são isentas. O pagamento pode ser feito em todos os bancos e casas lotéricas.

Imóveis não residenciais Faixa Área Construída Valor (R$) A Até 50m² 93,26 B Até 80m² 139,83 C Até 120m² 279,72 D Até 200m² 783,15 E Até 300m² 1025,56 F Até 500m² 1.305,23 G Até 1.000m² 2.330,79 H Acima de

1.000m² 2.796,97

Entenda a cobrança

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o dinheiro arrecadado com a taxa de incêndio é destinado à compra de materiais e aparelhamento, além da manutenção das viaturas. Os valor também ajudam nos serviços de prevenção e combate a incêndios, socorro em vias públicas e buscas e salvamentos terrestres, aéreos e marítimos.

A cobrança é vinculada ao imóvel, e não ao nome do proprietário. Por isso, a mudança de titularidade não altera a obrigação de pagamento. Ainda assim, o Corpo de Bombeiros recomenda que o nome do responsável pelo imóvel seja atualizado na primeira oportunidade.

Quem não quitar a taxa dentro do prazo fica sujeito à cobrança de encargos por atraso. Nesse caso, o valor principal é atualizado pela variação diária da taxa Selic, sobre a qual são calculados os acréscimos previstos.

Quem tem direito à isenção?

A Lei estadual 3.686/2001 prevê a isenção da taxa de incêndio para aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência física que atendam a determinados critérios.



O benefício é destinado a quem é proprietário ou locatário de apenas um imóvel residencial, com área construída de até 120 metros quadrados, e recebe até cinco salários mínimos nacionais por mês. Em 2026, esse limite corresponde a R$ 8.105.



Para solicitar a isenção, é necessário apresentar ao Corpo de Bombeiros cópias dos documentos exigidos. A lista inclui:



- Documento de identidade e CPF;

- Comprovante de renda emitido pela fonte pagadora, com a informação de que o rendimento é referente a

- Aposentadoria ou pensão previdenciária. Extrato bancário não é aceito;

- IPTU com os dados do imóvel, incluindo área construída e tipologia;

- Certidão do registro ou escritura do imóvel registrada em cartório, exceto nos casos de locação;

- Contrato de comodato ou de locação vigente;

- Laudo médico emitido por órgão público, informando o tipo específico de deficiência física, quando for o caso;

- Procuração, quando o pedido for feito por um representante;

- Termo de responsabilidade, no qual o aposentado, pensionista ou pessoa com deficiência declara ser proprietário, comodatário ou locatário exclusivamente do imóvel para o qual solicita a isenção, com área construída de até 120 metros quadrados, além de informar que recebe até cinco salários mínimos como única fonte mensal de renda.