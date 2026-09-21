Selic já caiu 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou 'ciclo de calibração' da política monetária - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Selic já caiu 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou 'ciclo de calibração' da política monetáriaRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 21/09/2026 10:01





A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 seguiu em 12,00% pela 14ª semana seguida. Levando em conta apenas as 76 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também continuou em 12,00%.



Na última quarta-feira, 16, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic em mais 0,25 ponto porcentual, de 14,00% para 13,75% ao ano. Foi o quinto corte consecutivo dos juros.



A Selic já caiu 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.



"O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou o colegiado no comunicado da reunião.



A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 continuou em 10,50% pela 12ª semana consecutiva, enquanto a estimativa para 2029 permaneceu em 10,00% pela 20ª semana consecutiva. A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 caiu de 13,75% para 13,50%, depois de seis semanas de estabilidade. Considerando só as 77 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano diminuiu de 13,56% para 13,50%. Os dados forma divulgados nesta segunda-feira (21).A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 seguiu em 12,00% pela 14ª semana seguida. Levando em conta apenas as 76 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também continuou em 12,00%.Na última quarta-feira, 16, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic em mais 0,25 ponto porcentual, de 14,00% para 13,75% ao ano. Foi o quinto corte consecutivo dos juros.A Selic já caiu 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação."O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou o colegiado no comunicado da reunião.A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 continuou em 10,50% pela 12ª semana consecutiva, enquanto a estimativa para 2029 permaneceu em 10,00% pela 20ª semana consecutiva.

PIB

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 oscilou de 1,89% para 1,88%. Um mês antes, era de 1,95%. Considerando apenas as 45 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa passou de 1,86% para 1,85%.



O crescimento esperado pelo mercado está abaixo do previsto pelo Banco Central no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, de 2,0%.



A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,45% para 1,43%. Levando em conta apenas as 45 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária, porém, subiu de 1,33% para 1,36%.



A mediana para o crescimento do PIB de 2028 seguiu em 1,87%. Há um mês, era de 1,98%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 79ª semana seguida.