Maior alta foi registrada em Mato Grosso, de 6,81%, a R$ 4,08/litroAgência Brasil
Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,99%, a R$ 4,08 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,27%, para R$ 3,77 o litro.
A maior queda ocorreu em Rondônia, de 1,37%, a R$ 5,05 o litro. A maior alta foi registrada em Mato Grosso, de 6,81%, a R$ 4,08/litro.
O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,09 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59 o litro, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,77 o litro, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado em Roraima, de R$ 5,38 o litro.
Competitividade
A paridade foi de 67,76% no Acre; 67,36% na Bahia; 66,12% no Distrito Federal; 65,67% em Goiás; 60% em Mato Grosso; 60,59% em Mato Grosso do Sul; 66,61% em Minas Gerais; 69,58% no Pará; 62,50% no Paraná; 68,15% em Rondônia; 67,39% em Santa Catarina e 59,37% em São Paulo.
Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com uma paridade superior a 70%, dependendo do veículo em que o biocombustível é utilizado. A relação entre os valores pode variar de acordo com as características de cada automóvel. Entretanto, pela metodologia adotada no levantamento, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina. Acima desse percentual, o biocombustível deixa de ser apontado como a opção mais vantajosa segundo esse critério.
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