Pix por aproximação registrou 2 milhões de transações em agosto, apenas 0,06% do total de operações - Bruno Peres / Agência Brasil

Pix por aproximação registrou 2 milhões de transações em agosto, apenas 0,06% do total de operações Bruno Peres / Agência Brasil

Publicado 01/10/2026 08:40





A alteração foi estabelecida pela Instrução Normativa BCB nº 746, publicada pelo Banco Central em junho. A medida também alcança transações realizadas por Código QR, chaves de acesso e operações iniciadas pela jornada sem redirecionamento (JSR) do Open Finance (mecanismo de compartilhamento de dados entre instituições financeiras). Pix por aproximação passa a ter novas regras a partir desta quinta-feira (1º). O Banco Central (BC) retirou o teto específico de R$ 500 por transação para essa modalidade de pagamento. Com a mudança, o cliente poderá pedir ao banco o aumento ou a redução dos limites aplicados às operações, que continuarão sujeitos às regras de segurança de cada conta.A alteração foi estabelecida pela Instrução Normativa BCB nº 746, publicada pelo Banco Central em junho. A medida também alcança transações realizadas por Código QR, chaves de acesso e operações iniciadas pela jornada sem redirecionamento (JSR) do Open Finance (mecanismo de compartilhamento de dados entre instituições financeiras).





Na prática, o fim do teto de R$ 500 não significa que o usuário poderá fazer pagamentos de qualquer valor automaticamente. O limite continuará sendo determinado pelos valores estabelecidos pela instituição a cada cliente.

LEIA MAIS: Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets Na prática, o fim do teto de R$ 500 não significa que o usuário poderá fazer pagamentos de qualquer valor automaticamente. O limite continuará sendo determinado pelos valores estabelecidos pela instituição a cada cliente.

O que muda

- o teto fixo de R$ 500 deixa de existir;

- o cliente poderá pedir aumento ou redução dos limites;

- os pagamentos poderão superar R$ 500, desde que estejam dentro dos limites da conta;

- o banco deverá disponibilizar uma ferramenta de gerenciamento no aplicativo;

- as regras gerais de segurança do Pix continuam valendo.

Não haverá, portanto, um novo teto único para substituir os R$ 500. Um cliente poderá fazer uma transação de R$ 600 ou de R$ 1 mil por aproximação se o limite de sua conta permitir.



Como ajustar

A mudança do limite será feita pelo aplicativo da instituição financeira. A ferramenta deverá permitir que o cliente gerencie os valores autorizados para esse tipo de operação.



O procedimento pode variar conforme o banco, mas a lógica será:



- acessar o aplicativo da instituição;

- localizar as configurações do Pix;

- acessar a área de limites ou gerenciamento do Pix por aproximação;

- pedir o aumento ou a redução do valor permitido;

- seguir as etapas de autenticação exigidas pelo banco.

A retirada do teto específico de R$ 500, portanto, não elimina os mecanismos de proteção contra movimentações suspeitas.



Como funciona



O Pix por aproximação utiliza a tecnologia NFC, que permite a comunicação entre o celular e a máquina de pagamento sem a necessidade de digitar dados. Disponível desde fevereiro de 2025, a modalidade pode ser usada diretamente pelo aplicativo do banco ou por carteiras digitais compatíveis.



Para usar o recurso por meio de uma carteira digital, é necessário primeiro vincular a conta bancária ao serviço.



Para ativar

- abra a carteira digital do celular;

- escolha a opção de vincular uma conta;

- aplicativo do banco será acionado;

- autorize a vinculação do Pix por aproximação.



Depois de configurado, o pagamento segue uma dinâmica semelhante à de um cartão cadastrado no celular.

Para pagar

- Informe ao estabelecimento que fará o pagamento via Pix;

- confira os dados e o valor da cobrança;

- aproxime o celular da máquina;

- faça a autenticação exigida;

- confirme o pagamento.



Dependendo da configuração do banco e da carteira digital, pode ser necessário autenticar a operação antes da conclusão.



Atenção aos golpes



A possibilidade de realizar pagamentos maiores por aproximação exige atenção redobrada do usuário. Como o celular pode concluir a operação sem que seja necessário abrir o aplicativo bancário em determinadas situações, é importante conferir o valor e os dados da cobrança antes de autorizar o pagamento.



Entre os principais cuidados estão:



- conferir o valor exibido na maquininha e no celular;

- verificar o estabelecimento antes de aproximar o aparelho;

- manter bloqueio de tela e mecanismos de autenticação ativos;

- não entregar o celular desbloqueado a terceiros;

- acompanhar as notificações das transações;

- revisar periodicamente os limites configurados no aplicativo do banco.

Modalidade em expansão

Criado pelo Banco Central em 2020, o Pix se consolidou como um dos principais meios de pagamento utilizados no país. Em agosto, o sistema movimentou mais de R$ 3,73 trilhões e registrou cerca de 8,11 bilhões de transações.



O Pix por aproximação, no entanto, ainda engatinha para conquistar o interesse do usuário. Em agosto, a modalidade registrou 2 milhões de transações, apenas 0,06% do total de operações no mês.



Apesar da baixa adesão, o volume de transações do Pix por aproximação cresce de forma expressiva. Em janeiro, o total de operações na modalidade somou 1,06 milhão.