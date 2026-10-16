A melhor posição que o Brasil já ocupou no ranking global foi a sétima, em 1995 e de 2010 a 2014 - Rodolfo Buhrer / Reuters

A melhor posição que o Brasil já ocupou no ranking global foi a sétima, em 1995 e de 2010 a 2014Rodolfo Buhrer / Reuters

Publicado 16/10/2026 16:09





De acordo com o estudo, o Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país) brasileiro alcançará US$ 2,80 trilhões (R$ 14,65 trilhões) no ano que vem. Em 2026, o país termina na décima posição do ranking, com PIB de US$ 2,655 trilhões.



Para 2027, a lista mantém os Estados Unidos como maior potência econômica, seguida pela China.



Confira o Top 10 das economias mundiais, segundo a projeção do FMI, instituição multilateral vinculada às Nações Unidas.



1. Estados Unidos: US$ 34,44 trilhões

2. China: US$ 22,94 trilhões

3. Alemanha: US$ 5,66 trilhões

4. Índia: US$ 4,52 trilhões

5. Reino Unido: US$ 4,49 trilhões

6. Japão: US$ 4,47 trilhões

7. França: US$ 3,65 trilhões

8. Brasil: US$ 2,80 trilhões

9. Itália: US$ 2,77 trilhões

10. Rússia: US$ 2,68 trilhões O Brasil deve voltar ao posto de oitava maior economia do mundo em 2027, deixando para trás Rússia e Itália. A projeção faz parte do documento Perspectivas da Economia Mundial, divulgado nesta semana pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).De acordo com o estudo, o Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país) brasileiro alcançará US$ 2,80 trilhões (R$ 14,65 trilhões) no ano que vem. Em 2026, o país termina na décima posição do ranking, com PIB de US$ 2,655 trilhões.Para 2027, a lista mantém os Estados Unidos como maior potência econômica, seguida pela China.Confira o Top 10 das economias mundiais, segundo a projeção do FMI, instituição multilateral vinculada às Nações Unidas.1. Estados Unidos: US$ 34,44 trilhões2. China: US$ 22,94 trilhões3. Alemanha: US$ 5,66 trilhões4. Índia: US$ 4,52 trilhões5. Reino Unido: US$ 4,49 trilhões6. Japão: US$ 4,47 trilhões7. França: US$ 3,65 trilhões8. Brasil: US$ 2,80 trilhões9. Itália: US$ 2,77 trilhões10. Rússia: US$ 2,68 trilhões

A última vez em que o Brasil ficou no oitavo lugar foi em 2017. De acordo com a estimativa do FMI, o país segue na oitava posição até 2031, último ano projetado.



A melhor posição já ocupada pelo Brasil no ranking global de PIB foi a sétima posição, alcançada em 1995 e de 2010 a 2014.

Índia decola

Um dos destaques da previsão do FMI é a Índia, que salta do sexto para o quarto lugar e ultrapassa Reino Unido e Japão. Em 2031, a Índia deve tomar o terceiro lugar, da Alemanha.



Estados Unidos e China devem ocupar os dois primeiros lugares do ranking, nesta ordem, até 2031.



O que é o PIB



O PIB é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos em uma localidade em determinado período. Com o dado, é possível traçar o comportamento da economia do país, estado ou cidade, assim como fazer comparações internacionais.



O PIB é calculado com o auxílio de diversas pesquisas setoriais, como comércio, serviços e indústria.



Durante o cálculo, há cuidados para não haver dupla contagem. Um exemplo: se um país produz R$ 100 de trigo, R$ 200 de farinha de trigo e R$ 300 de pão, o PIB será de R$ 300, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão.



Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos cobrados.



O PIB ajuda a compreender a realidade de um país, mas não expressa fatores como distribuição de renda e condição de vida. É possível, por exemplo, um país ter PIB alto e padrão de vida relativamente baixo, assim como pode haver nação com PIB baixo e altíssima qualidade de vida.