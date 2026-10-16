A realização do concurso do departamento busca reforçar o quadro de funcionários da fundação - Reprodução

A realização do concurso do departamento busca reforçar o quadro de funcionários da fundaçãoReprodução

Publicado 16/10/2026 11:16

O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) irá abrir um concurso público para contratar 35 novos servidores. A autorização foi concedida nesta quinta-feira (15) pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto. A seleção será a primeira realizada pela fundação desde 2009.

As oportunidades serão divididas entre três áreas: engenharia, com 20 vagas; técnicos em estradas, com 10; e técnicos em laboratório de solos e materiais, com cinco. Os salários iniciais serão de R$ 8.013,28 para engenheiros e de R$ 2.473,70 para os cargos técnicos, além de benefícios.



A realização do concurso busca reforçar o quadro de funcionários da fundação, que enfrenta um cenário de envelhecimento dos profissionais. Dos 174 servidores ativos, 114 têm entre 60 e 69 anos, enquanto 25 já completaram 70 anos ou mais. Outros 144 funcionários possuem mais de três décadas de serviço e já atingiram o tempo necessário para solicitar aposentadoria.



A quantidade de profissionais em áreas técnicas também é reduzida. Atualmente, o órgão conta com 23 engenheiros e 11 técnicos em estradas entre os servidores efetivos.



A presidente do DER-RJ, coronel Gabryela Reis Dantas, ressaltou que a seleção representa um avanço para a instituição, que não promove concursos há mais de 15 anos.



Segundo ela, a falta de novas contratações ao longo desse período contribuiu para a diminuição do quadro efetivo. A presidente também classificou a autorização como uma conquista para o órgão e um legado para a próxima gestão.



Responsável pela gestão de quase 6 mil quilômetros de rodovias estaduais, o DER-RJ espera que a entrada de novos servidores fortaleça a fiscalização e o acompanhamento das obras. A expectativa é aumentar o número de vistorias presenciais, ampliar a fiscalização de contratos por funcionários efetivos e agilizar a análise de medições e relatórios técnicos.



Até o momento, não foram informados detalhes sobre a publicação do edital, as datas de inscrição e a previsão das provas.