O Pé-de-Meia incentiva a permanência de jovens na escolaFoto: Adriana Cópio - Secom / PMVR

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Estudantes beneficiários do Programa Pé-de-Meia começam a receber nesta próxima segunda-feira (19) a sétima parcela do benefício referente à frequência escolar. Para ter direito ao pagamento, é necessário manter frequência mínima de 80% nas aulas. Os depósitos serão realizados até o dia 26, de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos estudantes.
Até o dia 26, também será paga a parcela de aprovação dos estudantes que integram o programa e são da educação de jovens e adultos (EJA). Ainda poderão ser pagas parcelas de meses anteriores para estudantes que tenham informações enviadas ou corrigidas pelas redes de ensino.