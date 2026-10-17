Interessados nas vagas oferecidas pela Constellation devem se inscrever pela internet - Divulgação

Interessados nas vagas oferecidas pela Constellation devem se inscrever pela internetDivulgação

Publicado 17/10/2026 05:00

A Constellation, empresa de perfuração offshore, está com 16 oportunidades abertas para profissionais experientes e estudantes. As vagas contemplam posições efetivas embarcadas e corporativas no Rio de Janeiro (4) e em Rio das Ostras (12), em modelo híbrido ou presencial, além de oportunidades de estágio para jovens talentos que buscam iniciar sua trajetória no setor de óleo e gás.

A companhia oferece oportunidades para cargos de liderança e especialistas embarcados, incluindo Imediato, Encarregado de Sonda, Sondador, Supervisor de Mecânica, Eletroeletrônico e Operador de Posicionamento Dinâmico. A seleção contempla ainda vagas para 1º Oficial de Máquinas, Marinheiro de Convés e Marinheiro de Máquinas.

Para os jovens estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho, o programa de estágio conta com vagas abertas nas áreas de Planejamento Financeiro, Engenharia de Perfuração, TI Infraestrutura e Privacidade e Proteção de Dados.