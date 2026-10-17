Interessados nas vagas oferecidas pela Constellation devem se inscrever pela internetDivulgação
Empresa offshore abre vagas efetivas e de estágio
Oportunidades para atuar no setor de óleo e gás contemplam funções de nível médio, técnico e superior
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Inscrições para cursos gratuitos de artesanato no Rio vão até dia 23
Projeto Rio Cidade Criativa oferece capacitação em crochê, macramê, amigurumi, velas e sabonetes artesanais, com aulas em diferentes regiões
DER-RJ terá concurso público com 35 vagas para engenheiros e técnicos
Seleção será a primeira desde 2009 e terá salários de até R$ 8 mil, além de benefícios
Feira de empregos oferece mais de 80 vagas para PcD em Campo Grande
Ação oferece oportunidades para profissionais com ou sem experiência, incluindo Jovem Aprendiz
Câmara aprova aumento no limite de receita bruta do MEI
Projeto também perdoa dívidas inscritas até 13 de outubro
Instituto oferece 72 vagas gratuitas para curso técnico em Nilópolis
Inscrições vão até 16 de novembro; prova será realizada em dezembro e aulas começam em 2027
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