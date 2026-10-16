Braskem apoia projetos de capacitação, empreendedorismo e sustentabilidade na Baixada Fluminense - Divulgação

Braskem apoia projetos de capacitação, empreendedorismo e sustentabilidade na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 16/10/2026 18:46





A oportunidade faz parte do programa anual de atração de talentos da Braskem, considerado uma das principais portas de entrada para a construção de carreira na companhia. A proposta é proporcionar aos estudantes uma experiência profissional que combine aprendizado prático, participação em projetos desafiadores, acompanhamento de profissionais experientes e desenvolvimento de novas competências.



As oportunidades contemplam diferentes áreas, como Engenharia, Tecnologia e Dados, Ciências e Biotecnologia, Negócios e áreas corporativas. Entre os cursos buscados estão Engenharias Química, Civil, Elétrica e de Produção, além de Ciência da Computação, Segurança da Informação, Ciência de Dados, Química, Química Industrial, Biotecnologia, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia, Marketing e Publicidade, entre outros.



Podem participar estudantes com previsão de conclusão da graduação entre junho de 2028 e dezembro de 2029. Não há restrição de idade nem exigência de experiência profissional anterior. A proposta considera que o estágio é justamente uma etapa de formação e desenvolvimento de novos profissionais, valorizando diferentes trajetórias e perfis.



“Queremos que o Programa de Estágio seja uma oportunidade real de desenvolvimento e de construção de carreira. Em Duque de Caxias, buscamos estudantes que tenham curiosidade, vontade de aprender e interesse em participar dos desafios do negócio, independentemente de terem ou não experiência profissional anterior. Diferentes histórias, formações e perspectivas tornam o ambiente mais rico e ajudam a companhia a continuar evoluindo”, afirma Maria Odila Oliveira, gerente de Pessoas e Organização da Braskem Sudeste.



A diversidade, a equidade e a inclusão são pilares importantes do programa. A Braskem direciona esforços para ampliar oportunidades e atrair talentos de grupos historicamente minorizados, com foco em raça, gênero e pessoas com deficiência, buscando assegurar que a diversidade esteja presente nas diferentes etapas da jornada do estágio.



Os estudantes selecionados terão acesso a bolsa-auxílio entre R$ 2.200 e R$ 2.800, além dos benefícios previstos para as diferentes modalidades de vaga. Para oportunidades em plantas, estão previstos transporte fretado e refeição, além de plano de saúde e seguro de vida. O modelo de trabalho prevê flexibilidade, com dois dias em casa e três dias no escritório ou na planta, de acordo com a característica da posição.



A experiência de estágio na Braskem busca aproximar a formação acadêmica dos desafios reais da indústria. Ao longo do programa, os estudantes têm a oportunidade de atuar em projetos, conhecer diferentes processos e áreas e desenvolver habilidades que contribuem para sua formação profissional. A Braskem está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027, que oferece 12 vagas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os estudantes interessados têm até 30 de outubro para se candidatar. O início das atividades está previsto para março de 2027.A oportunidade faz parte do programa anual de atração de talentos da Braskem, considerado uma das principais portas de entrada para a construção de carreira na companhia. A proposta é proporcionar aos estudantes uma experiência profissional que combine aprendizado prático, participação em projetos desafiadores, acompanhamento de profissionais experientes e desenvolvimento de novas competências.As oportunidades contemplam diferentes áreas, como Engenharia, Tecnologia e Dados, Ciências e Biotecnologia, Negócios e áreas corporativas. Entre os cursos buscados estão Engenharias Química, Civil, Elétrica e de Produção, além de Ciência da Computação, Segurança da Informação, Ciência de Dados, Química, Química Industrial, Biotecnologia, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia, Marketing e Publicidade, entre outros.Podem participar estudantes com previsão de conclusão da graduação entre junho de 2028 e dezembro de 2029. Não há restrição de idade nem exigência de experiência profissional anterior. A proposta considera que oé justamente uma etapa de formação e desenvolvimento de novos profissionais, valorizando diferentes trajetórias e perfis.“Queremos que o Programa de Estágio seja uma oportunidade real de desenvolvimento e de construção de carreira. Em, buscamos estudantes que tenham curiosidade, vontade de aprender e interesse em participar dos desafios do negócio, independentemente de terem ou não experiência profissional anterior. Diferentes histórias, formações e perspectivas tornam o ambiente mais rico e ajudam a companhia a continuar evoluindo”, afirma Maria Odila Oliveira, gerente de Pessoas e Organização da Braskem Sudeste.A diversidade, a equidade e a inclusão são pilares importantes do programa. A Braskem direciona esforços para ampliar oportunidades e atrair talentos de grupos historicamente minorizados, com foco em raça, gênero e pessoas com deficiência, buscando assegurar que a diversidade esteja presente nas diferentes etapas da jornada do estágio.Os estudantes selecionados terão acesso aentre R$ 2.200 e R$ 2.800, além dos benefícios previstos para as diferentes modalidades de vaga. Para oportunidades em plantas, estão previstos transporte fretado e refeição, além de plano de saúde e seguro de vida. O modelo de trabalho prevê flexibilidade, com dois dias em casa e três dias no escritório ou na planta, de acordo com a característica da posição.A experiência de estágio na Braskem busca aproximar a formação acadêmica dos desafios reais da indústria. Ao longo do programa, os estudantes têm a oportunidade de atuar em projetos, conhecer diferentes processos e áreas e desenvolver habilidades que contribuem para sua formação profissional.

Veja como se inscrever



O ciclo anterior reforça o alcance da iniciativa: em 2026, o Programa de Estágio recebeu mais de 11 mil inscrições, com mais de 6 mil candidatos realizando a trilha do processo seletivo. Para a edição 2027, a companhia pretende ampliar a atração de estudantes e, ao mesmo tempo, alcançar pessoas alinhadas aos perfis e às competências necessárias para os desafios futuros do negócio.



As inscrições para o Programa de Estágio Braskem 2027 ficam abertas até 30 de outubro, e podem ser feitas através do link https://braskem.academiadouniversitario.com.br/. As oportunidades são destinadas a estudantes universitários das regiões onde a companhia possui atuação e contemplam diferentes formações e trajetórias.



Serviço – Programa de Estágio Braskem 2027



Inscrições: de 1º a 30 de outubro de 2026

Início do estágio: março de 2027

Público: estudantes universitários

Previsão de conclusão da graduação: entre junho de 2028 e dezembro de 2029

Inscrições: https://braskem.academiadouniversitario.com.br/