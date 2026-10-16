Alunos da Fundec, em Caxias, vão fazer homenagem para Beth Carvalho - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Alunos da Fundec, em Caxias, vão fazer homenagem para Beth CarvalhoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 16/10/2026 18:19





O trabalho intensivo busca traduzir a complexidade e a energia do repertório da "Madrinha do Samba", ícone da música popular brasileira. Idealizada como uma ação integrativa para marcar o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a saúde da mulher, a escolha do repertório do concerto convergiu naturalmente para o legado da cantora.



Segundo o professor de música Luciano Fogaça, a homenagem a Beth Carvalho, que completaria 80 anos em 2026, celebra uma artista que revolucionou a música popular brasileira ao se consolidar como uma das principais mentes criativas de um gênero musical historicamente dominado por homens. Com uma rotina intensa de ensaios e dedicação às partituras, os alunos do Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat, localizado no bairro Dr. Laureano, acertam os últimos detalhes para subir ao palco do Teatro Raul Cortez. O empenho dos estudantes é o que conduz a preparação do "Concerto Para Elas: 80 anos de Beth Carvalho", espetáculo promovido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias, Fundec, no dia 27 de outubro, às 18h.O trabalho intensivo busca traduzir a complexidade e a energia do repertório da "Madrinha do Samba", ícone da. Idealizada como uma ação integrativa para marcar o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a saúde da mulher, a escolha do repertório do concerto convergiu naturalmente para o legado da cantora.Segundo o professor de música Luciano Fogaça, a homenagem a Beth Carvalho, que completaria 80 anos em 2026, celebra uma artista que revolucionou a música popular brasileira ao se consolidar como uma das principais mentes criativas de um gênero musical historicamente dominado por homens.

"Ela foi uma mulher à frente de seu tempo, verdadeiramente revolucionária. O repertório foi pensado para emocionar o público, trazendo clássicos como, Andanças", destacou o docente.



Entre os integrantes que sobem ao palco, o impacto do projeto ultrapassa o aprendizado técnico. Para a aposentada Márcia de Oliveira, de 66 anos, o contato com os ritmos e arranjos tem exercido um papel transformador em sua rotina. Aluna de pandeiro nas aulas do professor Fogaça, ela celebra a oportunidade de homenagear a sambista.

"A música tem me feito muito bem. É uma gratificação enorme participar do concerto e contribuir para manter viva essa herança que a Beth Carvalho nos deixou, principalmente a mensagem de empoderamento feminino", contou a moradora do bairro Centenário.