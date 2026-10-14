Duque de Caxias recebe 1º Encontro de Educação Permanente do SUAS - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias recebe 1º Encontro de Educação Permanente do SUASDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 14/10/2026 17:58

O encontro reuniu coordenadores e técnicos para discutir a importância da formação continuada dos profissionais que atuam na política de Assistência Social. Durante a programação, os participantes puderam esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e apresentar contribuições para a construção e a implementação das ações de Educação Permanente em Duque de Caxias.

A atividade contou com uma palestra magna ministrada por Nathaly Sales, coordenadora de Educação Permanente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, que abordou os fundamentos da Educação Permanente do SUAS e os caminhos para sua implementação no município.

Como parte da iniciativa, os coordenadores e técnicos presentes também receberam uma cartilha sobre Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS, material de apoio destinado a contribuir para o aprofundamento dos conhecimentos e o fortalecimento das práticas profissionais no âmbito da Assistência Social.

A Educação Permanente do SUAS é uma estratégia de formação continuada que estimula a reflexão sobre os desafios do cotidiano profissional, a troca de conhecimentos e a construção coletiva de soluções para o aprimoramento dos serviços socioassistenciais.

A realização do primeiro encontro representa um passo importante para a consolidação dessa proposta em Duque de Caxias, reafirmando o compromisso da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos com a valorização dos trabalhadores, o desenvolvimento das equipes e a qualificação dos serviços prestados à população caxiense.