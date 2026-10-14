Duque de Caxias recebe 1º Encontro de Educação Permanente do SUASDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Duque de Caxias recebe 1º Encontro de Educação Permanente do SUAS
Com o tema "O que é? Como começar?", evento aconteceu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
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