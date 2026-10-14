Peça de teatro inspirada em Shakespeare chega a Duque de Caxias com abordagem atual e bem-humoradaDivulgação

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Igor Silva
A peça de comédia “Barulho Deveras - por criadas esmeras” chega a Duque de Caxias, neste sábado, dia 17 de outubro (sábado), para uma apresentação única às 20h no Gomeia Galpão Criativo. O espetáculo é aberto ao público e tem entrada gratuita. Com dramaturgia original, a montagem desloca o foco da nobreza para as criadas de um castelo, que assumem o protagonismo da história em uma abordagem moderna, irônica e bem-humorada.
Atual e representativa, a trama apresenta um casal LGBT formado por duas mulheres e as questões relacionadas à condição feminina em uma sociedade de outra época, de forma leve e sensível. Concebida por Maria Marinho como trabalho de conclusão do bacharelado em Direção Teatral na UNIRIO, a montagem é realizada por estudantes da Escola de Teatro da universidade.
Barulho Deveras já esteve em cartaz em uma temporada no mês de agosto na UNIRIO e, em uma única noite, na Fábricas dos Atores em Nova Iguaçu em setembro.
Sinopse
Às vésperas do casamento de Lady Hero, as criadas do castelo de Conde Leonato se dividem entre os preparativos e as fofocas. Enquanto Catarina e Margaret cuidam da cozinha, Beatriz prepara a noiva e Emília tenta manter tudo sob controle — especialmente com a chegada do galante pajem Benedito, que conquista o coração de todas, menos o de Beatriz. Inspirado nas comédias de Shakespeare, Barulho Deveras revela um novo olhar sobre histórias já conhecidas.
Ficha técnica
Autora: Rosyane Trotta
Diretora: Maria Marinho
Assistente de direção e operadora de som: Bia Limon
Orientador de linguagem: Akauã
Elenco: Camilla Tavares, Gabi Maria, Gabrielle Souza, Laís Azzi, Paula Caldas
Cenário e figurinos: Juca Andrade e Mariana Pais
Montagem e operação de luz: Juca Andrade, Mariana Pais, Rodrigo Barbosa, Wellington Fox
Produção: Maria Marinho, Bia Limon, Akauã, Paula Caldas
Arte: Gabi Maria e Gabrielle Souza
Divulgação em redes sociais: Bia Limon, Camilla Tavares, Gabi Maria, Gabrielle Souza, Lais Azzi, Maria Marinho, Paula Caldas
Tempo de duração do espetáculo
80 minutos
Classificação Indicativa
12 anos
Endereço
Rua Doutor Lauro Neiva, 32 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias