Peça de teatro inspirada em Shakespeare chega a Duque de Caxias com abordagem atual e bem-humoradaDivulgação
Às vésperas do casamento de Lady Hero, as criadas do castelo de Conde Leonato se dividem entre os preparativos e as fofocas. Enquanto Catarina e Margaret cuidam da cozinha, Beatriz prepara a noiva e Emília tenta manter tudo sob controle — especialmente com a chegada do galante pajem Benedito, que conquista o coração de todas, menos o de Beatriz. Inspirado nas comédias de Shakespeare, Barulho Deveras revela um novo olhar sobre histórias já conhecidas.
Autora: Rosyane Trotta
Diretora: Maria Marinho
Assistente de direção e operadora de som: Bia Limon
Orientador de linguagem: Akauã
Elenco: Camilla Tavares, Gabi Maria, Gabrielle Souza, Laís Azzi, Paula Caldas
Cenário e figurinos: Juca Andrade e Mariana Pais
Montagem e operação de luz: Juca Andrade, Mariana Pais, Rodrigo Barbosa, Wellington Fox
Produção: Maria Marinho, Bia Limon, Akauã, Paula Caldas
Arte: Gabi Maria e Gabrielle Souza
Divulgação em redes sociais: Bia Limon, Camilla Tavares, Gabi Maria, Gabrielle Souza, Lais Azzi, Maria Marinho, Paula Caldas
80 minutos
12 anos
Rua Doutor Lauro Neiva, 32 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias
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